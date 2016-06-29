台湾股市：收涨近1%企图挑战8,600点关口，美股反弹激励台股随亚股劲扬

路透台北6月29日 - 台湾股市周三收涨近1%企图挑战8,600点关口，并录得连两日涨势。分析师指出，主要受惠于欧美股市反弹，激励台股随亚股劲扬，惟连日上涨令追价意愿降低，恐压抑后续指数续涨空间，暂在月线(8,591点)附近震荡整理。

台湾加权股价指数 收涨0.95%,至8,586.56点；今日成交初值 为814.85亿台币，上交易日修正后为737.17亿。

兆丰投顾一不愿具名分析师指出，英国公投决议退欧后对台股的利空钝化，近日大盘反弹力道强于我们的预期，目前虽不致立即招来获利了结卖压，不过指数逢高追价意愿明显减弱，盘中才会连8,600点都站不稳，短线暂定为急弹后震荡整理格局。

〞台股上日率先止稳，欧美股市大涨让台股又涨了一波。〞元大投顾市场研究部经理薛舜日说。

他表示，全球低利率环境尚未改善，现又遭逢英国退欧利空冲击，股息殖利率高达4.69%的台股有望吸引国际热钱涌进，把台股当成资金避风港，但在台股急扬后恐令短线追价意愿转趋谨慎，并忧心获利了结卖压拖累指数续扬空间有限，料大盘暂在月线附近整理。

至于市场聚焦周四台湾央行将召开第二季底理监事会议。他认为，市场普遍预期央行再降息将让营建、资产股受惠，资金持续维持宽松基调对台股也比较正面，不过目前利率已低，再降的边际效应逐渐递减。

路透周一对16名分析师的调查结果显示，有13位预估台湾央行第二季理监事会议将降息半码(0.125个百分点)。这将是连续第四次降息，降息后台湾的重贴现率将为1.375%。