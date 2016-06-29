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亚洲 | 2016年 6月 29日 星期三 14:21 BJT

日本股市：日经指数收高1.6%，英国退欧担忧情绪暂时得以缓解

日本大型炼油业者出光兴产 股价重挫6.5%，因在收购竞争对手昭和壳牌石油 上面临难题。有报导称出光兴产考虑向第三方发行新股，以应付公司创办家族对此合并案的反对。

东证股价指数 上涨1.88%至1,247.69点，JPX-日经400指数 上涨1.87%至11,263.70点。(完)

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