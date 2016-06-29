《中国企业债发行日程表》--6月29日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *南通通州区 10 7 7/6簿记建档 -- AA 7/7-7/11 中信建投证券 惠通投资 (第3-7年末分别偿还20%本金/中证信用增进公司提供担保) ========================================================================================= *湖南攸州 10.8 7 7/6簿记建档 -- AA 7/7-7/13 国信证券 投资发展集团 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 遵义市红花岗 11 7 6/24簿记建档 5.05% AA 6/27-7/1 华龙证券 城市建设投资经营 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 南昌轨道 5 可续期 6/28簿记建档 *5.27% AA+ 6/29-7/1 海通证券 交通集团 (7天Shibor基准浮息/每三年重定价/附发行人续期选择权) (第五和第六个重定价周期起，基本利差可分别上调300和600个基点) ========================================================================================= 汝城县城建 7 7 6/27簿记建档 6.00% AA- 6/28-7/4 财富证券 开发养老产业专项债 (第3-7年末偿还15-25%本金/瀚华担保提供担保) ========================================================================================= 眉山东坡发展 11 7 6/29簿记建档 上限7.05% AA- 6/30-7/4 华福证券 投资 (第3-7年末分别偿还20%本金/眉山发展控股提供担保) ========================================================================================= 湖北交通投资 10 可续期 7/1簿记建档 -- AAA 7/4-7/6 海通证券 集团 (7天Shibor基准浮息/每五年重定价/附发行人续期选择权) 银河证券 (若发行人选择延长期限，第六及第11年起，基本利差可分别上调100和200个基点) ========================================================================================= 抚州临川城镇 15 7 7/4簿记建档 上限6.60% AA- 7/5-7/7 天风证券 建设开发投资 (第3-7年末偿还20%本金/发行人以自有土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 宝庆工业集中区 15 10 7/1簿记建档 上限6.30% AA 7/4-7/5 金元证券 湘商产业园项目收益债 (第3-10年末还7.5%-15%本金) ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次