香港房地产：政府7-9月供地可建4,840个住宅，上半财年供应占全年目标过半

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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路透香港6月29日 - 香港政府周三宣布，2016/17财政年度第二季度将推出七幅住宅土地招标出售，连同市区重建局项目，可建私人住宅单位共4,840个，按季增2.1%，令本财年首两季总供应量达9,580个，占全年目标约53%。
发展局局长陈茂波在公布7-9月第二季度卖地计划时表示，季内政府推出的七幅住宅土地共可建4,740个单位，另市区重建区一个位于九龙大角咀的项目可建80个单位。
政府2016/17年度私人住宅目标为提供可建1.8万个单位的土地。
＂政府有决心维持私人土地供应持续和稳定。＂他说。
此外，陈茂波表示，7-9月第二季将推出两幅分别位于九龙启德发展区及南港岛黄竹坑的商业用地，总总楼面面积逾12.8万平方米。其中启德的项目总楼面面积逾10万平方米，将兴建双塔式大厦，成为该区的地标。
陈茂波称，注意到近期有个别按揭经纪提到5月份在香港购买住宅物业的内地人有所增加。他指根据税务局资料，今年4月至6月23日期间，非本地居民购买住宅物业的比例平均为1.9%，仍然是非常低的单位数字，但政府继续密切留意情况。（完） (记者 梁慧仪; 审校 乔艳红)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完