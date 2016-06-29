香港房地产：政府7-9月供地可建4,840个住宅，上半财年供应占全年目标过半

路透香港6月29日 - 香港政府周三宣布，2016/17财政年度第二季度将推出七幅住宅土地招标出售，连同市区重建局项目，可建私人住宅单位共4,840个，按季增2.1%，令本财年首两季总供应量达9,580个，占全年目标约53%。

发展局局长陈茂波在公布7-9月第二季度卖地计划时表示，季内政府推出的七幅住宅土地共可建4,740个单位，另市区重建区一个位于九龙大角咀的项目可建80个单位。

政府2016/17年度私人住宅目标为提供可建1.8万个单位的土地。

＂政府有决心维持私人土地供应持续和稳定。＂他说。

此外，陈茂波表示，7-9月第二季将推出两幅分别位于九龙启德发展区及南港岛黄竹坑的商业用地，总总楼面面积逾12.8万平方米。其中启德的项目总楼面面积逾10万平方米，将兴建双塔式大厦，成为该区的地标。