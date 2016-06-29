澳洲股市：收高，寄望全球祭出刺激措施且英国退欧引发的疑虑减弱

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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路透墨尔本6月29日 - 澳洲股市周三攀升0.8%，继英国退欧后全球市场貌似部分恢复稳定。
澳洲S&P/ASX 200指数 收盘涨39.13点，报5142.40点。该指数周二收低0.7%。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔周二表示，英国公投退欧已经使全球风险转向“下档”，巩固了美国近期不会升息的预期。不过对全球会进一步祭出刺激措施的希望，支撑了金融市场。
日本首相安倍晋三周三承诺，将调动所有可用的政策工具来维持日本经济运转，因英国公投退出欧盟后的不确定性冲击金融市场。 (完)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完