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亚洲 | 2016年 6月 29日 星期三 14:50 BJT

澳洲股市：收高，寄望全球祭出刺激措施且英国退欧引发的疑虑减弱

路透墨尔本6月29日 - 澳洲股市周三攀升0.8%，继英国退欧后全球市场貌似部分恢复稳定。

澳洲S&P/ASX 200指数 收盘涨39.13点，报5142.40点。该指数周二收低0.7%。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔周二表示，英国公投退欧已经使全球风险转向“下档”，巩固了美国近期不会升息的预期。不过对全球会进一步祭出刺激措施的希望，支撑了金融市场。

日本首相安倍晋三周三承诺，将调动所有可用的政策工具来维持日本经济运转，因英国公投退出欧盟后的不确定性冲击金融市场。 (完)

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