国际油市：挪威工人罢工威胁提振油价上涨，英国退欧冲击减弱

南非汇市：兰特跌逾1%，因特朗普就职前的紧张情绪打击风险货币
路透约翰内斯堡1月16日 - 南非兰特兑美元周一回落，下跌逾1%，因在特朗普周五就任美国总统之前的紧张情绪，打击了对全球风险货币的需求。
“这种冒险意愿应该支撑大宗商品价格继续上涨，”澳新银行称。
“石油领涨(大宗商品)，因英国退欧的冲击减弱。有关委内瑞拉原油产出似乎加速下滑的消息，加之挪威罢工的话也会影响产量，巩固了油价的涨势。”
渣打银行预计，油价料会快速回升至50美元，因英国退欧对石油需求的影响有限。
供给方面，挪威石油工人即将举行的罢工有可能会令该国石油减产。
在深陷危机的委内瑞拉，石油开采商和炼厂难以维持产量，因电力供应紧张且设备缺乏。交易员表示这也支撑油价。
API周二公布，截至6月24日当周，美国原油库存大降390万桶，至5.277亿桶。库欣原油库存减少120万桶。
美国能源资料协会(EIA)将在周三1430GMT公布库存数据。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 刘秀红/王洋; 审校 张涛)
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