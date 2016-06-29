国际油市：挪威工人罢工威胁提振油价上涨，英国退欧冲击减弱

“石油领涨(大宗商品)，因英国退欧的冲击减弱。有关委内瑞拉原油产出似乎加速下滑的消息，加之挪威罢工的话也会影响产量，巩固了油价的涨势。”

在深陷危机的委内瑞拉，石油开采商和炼厂难以维持产量，因电力供应紧张且设备缺乏。交易员表示这也支撑油价。