《汇市简讯》英镑/美元从1.34起预期涌现新的卖盘

0724GMT * 英镑/美元卖盘在1.34-1.35 * 1.3421为周二高点，1.3275是当前低点 * 1.3450是1.3980-1.3122跌势的38.2%回档；1.3475是周一伦敦早盘 高点 * 英国退欧后的政治和经济的不确定性是英镑面临的主要负面影响 * 英国就业与养老金事务大臣克拉布反对举行第二次公投；他表示有 意竞争英国首相之位 * 英国6月房价上涨0.2%--Nationwide (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (翻译 张荻； 审校 孙茉莉)