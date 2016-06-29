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市场报道 | 2016年 6月 29日 星期三 15:37 BJT

《汇市简讯》英镑/美元从1.34起预期涌现新的卖盘

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    * 英镑/美元卖盘在1.34-1.35
    * 1.3421为周二高点，1.3275是当前低点
    * 1.3450是1.3980-1.3122跌势的38.2%回档；1.3475是周一伦敦早盘
高点
    * 英国退欧后的政治和经济的不确定性是英镑面临的主要负面影响
    * 英国就业与养老金事务大臣克拉布反对举行第二次公投；他表示有
意竞争英国首相之位
    * 英国6月房价上涨0.2%--Nationwide (完)
        
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 (翻译 张荻； 审校 孙茉莉)

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