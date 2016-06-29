路透基点：鼎固控股已获得九家银行提供的1.11亿美元贷款--TRLPC

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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路透香港6月29日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，地产企业鼎固控股已获得九家银行提供的1.11亿美元到期一次性偿还贷款。
定期贷款包括1.20亿元人民币(1,800万美元)的五年期境内贷款，以及9,300万美元的四年期境外贷款。境外贷款部分可按美元或欧元计提取，贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码215个基点，或较欧元银行间拆放款利率(Euribor)加码235个基点，前端费为28个基点。
作为牵头行兼簿记行的星展银行为境内贷款部分承贷，另外八家银行为境外贷款部分承贷。
上海鼎固房地产开发有限公司为境内贷款的借贷方，荣华国际有限公司为境外部分贷款的借贷方，鼎固控股为担保方。
所筹资金将用于运营资本。(完)
(编译 于春红; 审校 孙茉莉)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完