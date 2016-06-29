路透基点：鼎固控股已获得九家银行提供的1.11亿美元贷款--TRLPC

路透香港6月29日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，地产企业鼎固控股已获得九家银行提供的1.11亿美元到期一次性偿还贷款。

定期贷款包括1.20亿元人民币(1,800万美元)的五年期境内贷款，以及9,300万美元的四年期境外贷款。境外贷款部分可按美元或欧元计提取，贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码215个基点，或较欧元银行间拆放款利率(Euribor)加码235个基点，前端费为28个基点。

作为牵头行兼簿记行的星展银行为境内贷款部分承贷，另外八家银行为境外贷款部分承贷。

上海鼎固房地产开发有限公司为境内贷款的借贷方，荣华国际有限公司为境外部分贷款的借贷方，鼎固控股为担保方。

所筹资金将用于运营资本。(完)