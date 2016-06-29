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亚洲 | 2016年 6月 29日 星期三 16:09 BJT

路透基点：科通芯城考虑寻求1.5亿美元离岸贷款--TRLPC

路透香港6月29日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，中国电子商务企业科通芯城集团正考虑寻求最多1.5亿美元离岸贷款。

科通芯城已委托渣打负责此次贷款，该贷款的基本规模为1亿美元，绿鞋贷款为5,000万美元。

借款方为科通国际(香港)有限公司。

路演将于周三在台北举行。

在香港上市的科通芯城是中国的一家电子元件商务平台。其市值为164.9亿港元(21亿美元)。(完)

(编译 于春红; 审校 张荻)

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