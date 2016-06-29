更新版 1-中国汇市：人民币随中间价微收升结束三连跌，离岸干预引导汇价暂企稳

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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* 人民币微收升结束三连跌
* 人民币中间价反弹逾200点
* 购汇力道上升，风险情绪续释放
* 但离岸干预引导汇价暂企稳 (新增评论和收盘报价)
路透北京6月29日 - 人民币兑美元即期 周三较上日收盘价微收升，中间价则涨逾200点，两者均结束三连跌。交易员称，英国退欧事件仍在发酵，土耳其袭击事件亦加剧风险情绪，早盘购汇力道明显上升；不过随着监管层对离岸市场的干预给予一定引导，在岸人民币最终企稳回升。
他们指出，中间价反弹没有完全反应市场实际需求，风险情绪还未消散，尤其是人民币汇率跌破6.6元关口后购汇较多。但今日离岸市场受到明显干预，贬值预期亦受到控制，料人民币近期暂时企稳。
“美元/人民币差不多到了一个关口，不论是fixing（中间价）还是政策干预的角度，汇价已经基本稳定住了。”一外资行交易员指出。
他并表示，除了即期市场购汇偏多外，最近掉期市场和远期购汇也较为活跃。
一股份行交易员则称，境内市场较为均衡，没有恐慌性购汇，但境外市场购汇大增打压人民币汇价，导致干预入场，两地价差从逾300点急速缩窄至仅逾100点。
“境外全是购汇。这也没有办法，境内不让购汇，那客户只能去境外购。”他称，“不过美元/人民币在这个地方可能得稳一段时间，看CFETS指数已经见底了。”
路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周三CFETS人民币汇率指数为95.25，较上日微升0.03%，较上日纪录低点微升0.02；SDR篮子指数微升至95.94，BIS篮子指数微跌至96.47。今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌5.63%，SDR篮子指数跌2.94%，BIS指数跌5.16%。
亦有交易员称，风险事件聚集，但人民币波动幅度远小于G7货币，不过后续受英国脱欧事件发酵，欧元未来走势料较弱，从而提振美元指数，亦施压人民币，监管机构仍需警惕可能引发个人购汇的羊群效应。
全球汇市方面，日圆周三上涨，而市场相对恢复平稳的气氛，则帮助英镑和欧元站稳在英国退欧公投后触及的低点上方，但更长期的不确定性仍令这两种货币受到压制。
在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=CF 6.6464 6.6487 0.03%
XS>
中间价 6.6324 6.6528 0.31% 成交额<CNYSPTVOL=CF 255.58亿美元 248.22亿美元
XT> 日内波动幅度(pips) 121 日低6.6547 日高6.6426
今年以来升贬幅度 -2.30% 2005年汇改以来升贬 24.53%
幅度 一年期美元/人民币掉 773
期
离岸人民币市场
工具 今日 上日
CNH即期 6.6614 6.686 一年期NDF<CNY1YNDFO 6.8033 6.826
R=>
中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.6521；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 李文科/孙琦子; 审校 林高丽/张喜良)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完