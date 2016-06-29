更新版 1-中国汇市：人民币随中间价微收升结束三连跌，离岸干预引导汇价暂企稳

* 人民币微收升结束三连跌

* 人民币中间价反弹逾200点

* 购汇力道上升，风险情绪续释放

* 但离岸干预引导汇价暂企稳 (新增评论和收盘报价)

路透北京6月29日 - 人民币兑美元即期 周三较上日收盘价微收升，中间价则涨逾200点，两者均结束三连跌。交易员称，英国退欧事件仍在发酵，土耳其袭击事件亦加剧风险情绪，早盘购汇力道明显上升；不过随着监管层对离岸市场的干预给予一定引导，在岸人民币最终企稳回升。

他们指出，中间价反弹没有完全反应市场实际需求，风险情绪还未消散，尤其是人民币汇率跌破6.6元关口后购汇较多。但今日离岸市场受到明显干预，贬值预期亦受到控制，料人民币近期暂时企稳。

“美元/人民币差不多到了一个关口，不论是fixing（中间价）还是政策干预的角度，汇价已经基本稳定住了。”一外资行交易员指出。

他并表示，除了即期市场购汇偏多外，最近掉期市场和远期购汇也较为活跃。

一股份行交易员则称，境内市场较为均衡，没有恐慌性购汇，但境外市场购汇大增打压人民币汇价，导致干预入场，两地价差从逾300点急速缩窄至仅逾100点。

“境外全是购汇。这也没有办法，境内不让购汇，那客户只能去境外购。”他称，“不过美元/人民币在这个地方可能得稳一段时间，看CFETS指数已经见底了。”

路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周三CFETS人民币汇率指数为95.25，较上日微升0.03%，较上日纪录低点微升0.02；SDR篮子指数微升至95.94，BIS篮子指数微跌至96.47。今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌5.63%，SDR篮子指数跌2.94%，BIS指数跌5.16%。

亦有交易员称，风险事件聚集，但人民币波动幅度远小于G7货币，不过后续受英国脱欧事件发酵，欧元未来走势料较弱，从而提振美元指数，亦施压人民币，监管机构仍需警惕可能引发个人购汇的羊群效应。

全球汇市方面，日圆周三上涨，而市场相对恢复平稳的气氛，则帮助英镑和欧元站稳在英国退欧公投后触及的低点上方，但更长期的不确定性仍令这两种货币受到压制。

在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=CF 6.6464 6.6487 0.03%

XS>

中间价 6.6324 6.6528 0.31% 成交额<CNYSPTVOL=CF 255.58亿美元 248.22亿美元

XT> 日内波动幅度(pips) 121 日低6.6547 日高6.6426

今年以来升贬幅度 -2.30% 2005年汇改以来升贬 24.53%

幅度 一年期美元/人民币掉 773

期

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.6614 6.686 一年期NDF<CNY1YNDFO 6.8033 6.826

R=>

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.6521；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。