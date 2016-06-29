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亚洲 | 2016年 6月 29日 星期三 15:59 BJT

标题新闻：阿布扎比将把Mubadala及IPIC两家主权财富基金合并，合并后规模估计达1,350亿美元

注：Mubadala的全名为Mubadala Development Company ；IPIC全名为International Petroleum Investment Company

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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