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亚洲 | 2016年 6月 29日 星期三 16:08 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆：在113.00处做空，目标为110.50

0755GMT
    
    *  在113.00处做空，目标为110.50
    *  停止单设在114.28上方，该点位是周五小时图高点
    *  115.39是94.12至149.79涨势的61.8%回档位
    *  若本月收在该点位下方，将进一步趋弱
    *  14个月动能凸显偏空趋势
    *  技术图表：tmsnrt.rs/29266gM
    (完)
      
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 (翻译 张荻； 审校 王颖)

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