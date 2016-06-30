台湾经济指标预测--6月30日至8月19日

全球金市：黄金升至11月以来最高，特朗普言论引发政治不确定性
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 6月27日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 6/30 1700(预) 重贴现率 第二季 1.375%* 1.500% * 7月4日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 7/5 1620 外汇存底 6月 -- 4,334.32亿美元 7/5 0830 消费者物价指 6月 -- +1.24% 数(CPI) 7/8 1600 出口 6月 -- -9.6% * 7月18日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 7/20 1600 外销订单 6月 -- -5.8% 年变动率 7/22 0830 季调失业率 6月 -- 3.96% 7/22 1600 工业生产指数 6月 -- +1.89% * 7月25日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 7/25 1620 M2年增率 6月 -- +4.14% * 8月15日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 8/19 1620 经常帐 第一季 -- 顺差207.2亿美元 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- 1600 经济成长率 第二季 -- -0.68% (统计值) (第一季统计值) 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
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