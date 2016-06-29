金属期市：伦铜触及5月初以来高点，宽松政策憧憬令风险偏好重新升温

“在这种背景下，中国国内市场的钢铁、煤炭、铜库存下降...或支撑多数大宗商品价格进一步攀升，尽管面临季节性低迷的需求。”

0745GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌0.3%，至每吨4,805美元。稍早曾升至5月5日以来高位4,831.50美元。昨日涨幅为2.3%。

上海期交所期铜 涨0.9%，至每吨37,150元人民币(5,586美元)。

瑞银驻悉尼的分析师Daniel Morgan表示，空头回补帮助支撑了包括铜在内的金属价格。

“短期的波动之后，今年剩余时间里铜价仍趋向于从目前的水准下滑。需求是正面的，不过达不到惊喜的程度，而且许多信号也显示铜市的供给充足。”

上海期锌 和期镍 周三分别上涨3%和2.3%，追随伦敦市场涨势，投资者寄望于各国能推出新举措，缓解英国退欧之后的不确定性。(完)

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