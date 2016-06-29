金属期市：伦铜触及5月初以来高点，宽松政策憧憬令风险偏好重新升温

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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“在这种背景下，中国国内市场的钢铁、煤炭、铜库存下降...或支撑多数大宗商品价格进一步攀升，尽管面临季节性低迷的需求。”
0745GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌0.3%，至每吨4,805美元。稍早曾升至5月5日以来高位4,831.50美元。昨日涨幅为2.3%。
上海期交所期铜 涨0.9%，至每吨37,150元人民币(5,586美元)。
瑞银驻悉尼的分析师Daniel Morgan表示，空头回补帮助支撑了包括铜在内的金属价格。
“短期的波动之后，今年剩余时间里铜价仍趋向于从目前的水准下滑。需求是正面的，不过达不到惊喜的程度，而且许多信号也显示铜市的供给充足。”
上海期锌 和期镍 周三分别上涨3%和2.3%，追随伦敦市场涨势，投资者寄望于各国能推出新举措，缓解英国退欧之后的不确定性。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 郑茵/王洋; 审校 张荻/孙茉莉)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完