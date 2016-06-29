欧洲汇市：英镑连续第二日上涨，市场关注英国退欧后的政局

英镑兑美元 涨0.6%至1.3413美元，周二上涨0.8%，交易商指称在1.3450及1.35有英镑卖单。英国公投脱欧后，英镑重挫11%，周一触及1.3122的31年低点。

欧元/英镑 跌0.25%，报0.8270英镑。

“如果认为形势彻底缓解还言之过早，”德国商业银行外汇分析师Thu Lan Nguyen说道。“英国公投后接下来将会发生什么，这仍充斥着相当大的不确定性。接下来几天可能多少会有些明朗化。”

投资者对美国联邦储备理事会(FED/美联储)利率预期的改变也支撑了英镑。根据CME的FedWatch，市场现在预计7月降息的可能性为5%，9月降息的可能性为11%，市场完全消化了年底前不会升息的预期。

分析师称，货币市场走势几乎完全消化了预期英国央行会在今年底前降息，而且不晚于8月降息一次的机率约在50%，这应会令英镑承压。在举行公投前，利率期货走势暗示年底前降息的机率为20-30%。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价