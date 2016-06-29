《汇市简讯》欧元/英镑：多头期望6月收盘高于0.8371

路透6月29日 - 0820GMT * 欧元/英镑周一在0.8371处挣扎，但随后下滑 * 0.8371是0.6935-0.8815升势的76.4%回档位 * 多头需看到纽约周五收盘高于0.8371，以增强信心 * 拟在0.8220处再次做多，期望进入7月后涨势扩大 * 0.7600-0.8380涨势的23.6%回档位0.8196提供支撑 * 技术图表：tmsnrt.rs/292RpGr (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 全球汇市报导 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 所有外汇新闻 指标利率一览 [INT-CFA CT] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 英镑报导 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 加元报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 拉美货币报导 [EMRG/BR CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (翻译 张荻； 审校 张明钧)