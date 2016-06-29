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市场报道 | 2016年 6月 29日 星期三 16:41 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑：多头期望6月收盘高于0.8371

路透6月29日 - 0820GMT
    
    *  欧元/英镑周一在0.8371处挣扎，但随后下滑
    *  0.8371是0.6935-0.8815升势的76.4%回档位
    *  多头需看到纽约周五收盘高于0.8371，以增强信心
    *  拟在0.8220处再次做多，期望进入7月后涨势扩大
    *  0.7600-0.8380涨势的23.6%回档位0.8196提供支撑
    *  技术图表：tmsnrt.rs/292RpGr
    (完)
      
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 (翻译 张荻； 审校 张明钧)

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