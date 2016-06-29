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亚洲 | 2016年 6月 29日 星期三 16:49 BJT

《全球汇市》日圆延续涨势，汇市波动渐趋平缓

“市场中不确定感和风险忧虑仍然存在，”安倍在会议上说。这是英
国公投后日本政府与央行之间第二次召开这样的会议，旨在讨论市场情况
，并落实防范措施以应对市场可能出现的不稳定。 
    
    
                                          纽约   当日  今年来  2
015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  
收市价
    
    欧元/美元            1.1067  1.1065  +0.02  +1.91  1.
0860
    美元/日圆            102.40  102.74  -0.33 -14.88  12
0.30
    欧元/日圆         113.29  113.70  -0.36 -13.17  13
0.47
    美元/瑞郎            0.9793  0.9820  -0.27  -2.25  1.
0018
    英镑/美元            1.3383  1.3340  +0.32  -9.19  1.
4738
    美元/加元            1.3009  1.3021  -0.09  -6.00  1.
3839
    美元/离岸人民币      6.6604  6.6833  -0.34  +1.41  6.
5680
    澳元/美元            0.7409  0.7387  +0.30  +1.84  0.
7275
    新西兰元/美元        0.7084  0.7044  +0.57  +3.79  0.
6825
    欧元/瑞郎         1.0842  1.0862  -0.18  -0.40  1.
0886
    欧元/英镑         0.8269  0.8292  -0.28 +12.24  0.
7367
    欧元/瑞典克朗     9.4293  9.4130  +0.17  +2.82  9.
1705
    美元/挪威克朗        8.4700  8.4741  -0.05  -4.18  8.
8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)
报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    [AUD/
CN]
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CN]
    人民币报导              韩元报导              [KRW/
CN]
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价          AF
X=   
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
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 (编译 高琦/刘秀红//张荻/张明钧/郑茵 审校 蔡美珍/孙茉莉/于春红/
王洋)

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