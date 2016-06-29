《全球汇市》日圆延续涨势，汇市波动渐趋平缓

“市场中不确定感和风险忧虑仍然存在，”安倍在会议上说。这是英 国公投后日本政府与央行之间第二次召开这样的会议，旨在讨论市场情况 ，并落实防范措施以应对市场可能出现的不稳定。 纽约 当日 今年来 2 015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1067 1.1065 +0.02 +1.91 1. 0860 美元/日圆 102.40 102.74 -0.33 -14.88 12 0.30 欧元/日圆 113.29 113.70 -0.36 -13.17 13 0.47 美元/瑞郎 0.9793 0.9820 -0.27 -2.25 1. 0018 英镑/美元 1.3383 1.3340 +0.32 -9.19 1. 4738 美元/加元 1.3009 1.3021 -0.09 -6.00 1. 3839 美元/离岸人民币 6.6604 6.6833 -0.34 +1.41 6. 5680 澳元/美元 0.7409 0.7387 +0.30 +1.84 0. 7275 新西兰元/美元 0.7084 0.7044 +0.57 +3.79 0. 6825 欧元/瑞郎 1.0842 1.0862 -0.18 -0.40 1. 0886 欧元/英镑 0.8269 0.8292 -0.28 +12.24 0. 7367 欧元/瑞典克朗 9.4293 9.4130 +0.17 +2.82 9. 1705 美元/挪威克朗 8.4700 8.4741 -0.05 -4.18 8. 8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间) 报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= (编译 高琦/刘秀红//张荻/张明钧/郑茵 审校 蔡美珍/孙茉莉/于春红/ 王洋)