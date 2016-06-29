路透基点：大成国际钢铁发起23亿台币五年期贷款--TRLPC

路透香港6月29日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，台湾上市的大成国际钢铁股份有限公司将发起23亿台币等值(7,100万美元)五年期贷款，用作债务再融资。

兆丰国际商业银行为是次贷款的独家牵头行兼簿记行，该笔贷款包括10亿台币的定期贷款A部分，6亿台币的循环贷款B部分，11亿台币的循环贷款C部分，这些均可以以台币或美元提取，另外还有2亿台币票据保函的D部分。B和C部分总计不能超过11亿台币。

A和B部分的台币部分贷款利率为台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码100个基点，税后利率基础为2%。C部分美元部分的利差为较三个月或六个月伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码135个基点。当TAIFX和Libor利差超过45个基点时，借贷方将支付超出的利率。

受邀参与贷款的银行中，承贷5亿台币及以上的银行，可获25个基点的前端费用，并获得牵头行头衔；承贷3至4.99亿台币的银行，可获得25个基点的前端费用，并获得安排行头衔；承贷2-2.99亿台币的银行获得17个基点的前端费用，获得承销商头衔，承贷1.50至1.99亿台币的银行获得12个基点的前端费用，获得参贷行头衔。

所筹资金将为2012年2月签署的23亿台币等值五年期贷款进行再融资，以及用于运营资本。(完)