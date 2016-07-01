《台湾利率预测》7月短票利率料走低至0.28-0.305%，因央行降息半码

路透台北7月1日 - 台湾央行周四宣布第二季理监事会议调降重贴现率半码(0.125个百分点)，至于周五则引导隔拆利率向下走跌2基点至0.18%。交易员表示，7月提存期的短票利率区间料落在0.28-0.305%。

交易员表示，周五央行引导隔拆利率向下至0.18%，但银行对短票利率向下的接受度仍低。不过目前看来，未来台湾央行降息的机率还是不小，利率趋势向下，此外未来央行对14天期定存单的利率订价如何也值得关注。

〞谁知道14天定存单利率会调多少? 〞一位大型票券商交易员表示。

台湾央行6月底时(降息前)公布14天定期存单利率为0.25%。

他们认为，未来利率趋下可以理解，这是短票利率区间低位走跌的主要原因，银行就算抗拒也可能无法阻挡。

7月的宽松因素有：央行定存单到期4兆9,376.6亿台币，国库券到期473.5亿台币；公债还本与付息共787.84352亿台币；紧缩因素方面，则有中央银行标售一年期定存单，金额1,600亿、标售两年期定存单，金额300亿，财政部标售20年期105/9期公债，目标金额300亿台币，以及增额发行五年期105/8期公债，目标金额300亿台币。

以下为各金融机构对7月提存期的30天期自保短票利率预测：

金融机构 最低利率% 最高利率%

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票券公司一 0.25 0.30

票券公司二 0.28 0.33

票券公司三 0.28 0.30

票券公司四 0.28 0.31

中型银行一 0.30 0.33

中型银行二 0.28 0.30

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