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市场报道 | 2016年 6月 29日 星期三 16:45 BJT

全球贵金属：6月28日SPDR黄金持仓不变，iShares白银持仓增加0.23%

路透6月29日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持
仓与周一持平；同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓增加0.23%
。
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)    日期    持仓量(盎司)     日期        变动    增减
    SPDR      30,459,236.6  6月28日    30,459,236.6   6月27日        0.0   0.00%
    iShares  333,544,890.8  6月28日   332,784,514.8   6月27日  760,376.0   0.23%
    (完)
        
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 (编译 王颖；审校 孙茉莉)

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