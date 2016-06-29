全球贵金属：6月28日SPDR黄金持仓不变，iShares白银持仓增加0.23%

英国金融市场：硬脱欧担忧打击英镑，特雷莎梅将于明日发表脱欧计划讲话

路透伦敦1月16日 - 英镑周一下跌，因在英国首相特雷莎梅发表脱欧计划讲话前一日，对该国可能走向“硬脱欧”和离开单一市场的担忧升温。