欧元债市：南欧国家公债收益率续跌，市场预期央行将出台刺激措施

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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“未来数周投资人料将在刺激政策憧憬及英国退欧后果疑虑之间拉锯，”荷兰国际集团(ING)资深利率策略师Martin Van Vliet表示。
欧洲央行总裁德拉吉周二表示，英国决定退出欧盟可能导致未来三年欧元区经济成长较先前预估累计减损约0.3-0.5%。
如今投资人已经完全预期英国及欧元区年底前降息。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔周二表示，英国公投决定退出欧盟可能对美国经济构成新的拖累，他的评论强化了美联储今年恐怕无法再次升息的市场预期，若经济恶化甚至有可能被迫降息。
日本首相安倍晋三周三承诺，将调动所有可用的政策工具来维持日本经济运转。
法国10年期公债收益率 触及0.23%的纪录新低，荷兰10年期公债收益率 也触及0.114%的新低。
欧洲二线国家债市波动更为明显：西班牙10年期公债收益率 下滑近10个基点至1.23%，创2015年4月以来最低；意大利10年期公债收益率 触及逾两个月低点，葡萄牙10年期公债收益率 大跌超过10个基点至一个月低点3.05%。(完)
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(编译 蔡美珍/张明钧; 审校 张涛/于春红)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完