更新版 1-台湾货币市场：短率仍持稳，供需渐平衡料能平稳应对月底效应

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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* 短率仍持稳，供需渐平衡
* 上日央行虽提高冲销但无碍平稳宽裕
* 短票与债券附买回利率也稳于区间 (更新拆款及央行定存单发行细节)
记者 高洁如
路透台北6月29日 - 台湾银行间拆款利率周三仍大致平稳。资金调度人员指出，市场资金转为平稳，市况比起先前安静许多，目前看来月底前市况应能平稳宽裕。
多家金融机构资调人士均表示，虽然大型银行今日并不供给资金予拆款市场，但需求情况倒也还好，供需大致平稳。
〞月内需求很弱，大家钱都算得差不多了，〞一位中型银行交易员说。
他们表示，今日市况平稳，拆借利率大致没有变化，而需求则平稳许多。明日因是月底最后一日，但没有遇到假日，不必再累积其他天期的积数，因此估计市况会更单纯。
本地时间18:01 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.343 32.435 台湾加权股价指数<.TWII 8,586.56 8,505.51 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.200% 0.201% 利率
--隔夜拆款利率区间 0.200-0.250% 0.200-0.260%
--一周拆款利率区间 0.200-0.380% 0.200-0.375%
--两周拆款利率区间 0.330-0.385% 0.210-0.380%
**短票利率平稳**
短票方面，一大型票券商交易员称，今日缺口小，尽管大型银行都没有入场供给资金，但倒也不至于缺钱，调度上还算顺畅。
交易员表示，上日央行增加冲销力道，多收了银行申购的三种天期每日例行的定存单，但今日市况还能比先前平稳，即可知央行应已掌握最新市况，短期内资金应朝向平稳宽裕。
〞央行昨天多冲销了300多亿，他们对市场应该是了若指掌，〞一位大型票券商交易员说。
今日大型票券商与银行间承作短票利率则主要在0.35-0.37%，约同上日。
据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率0.372%，区间为0.36-0.38%，成交量60.94亿台币；前日加权平均利率为0.364%，区间为0.29-0.40%，成交量118.86亿。
台湾央行周三发行3,950.5亿台币定存单，相较今日定期存单到期金额3,488亿台币，存单发行余额增462.5亿。周四到期定存单金额为3,112.5亿台币，周五为1,488亿。
拆款中心资料 显示，周三超额准备为627亿台币，累计超额准备1兆2,229亿台币、加计前期1%的超额准备为1兆3,343亿台币。
**RP利率持平**
债券附买回(RP)市场方面，资调人士指出，资金多缺不一，有投信缺钱，但银行和寿险还是有不少资金，目前季底紧缩效应尚未见到，不过各方仍未敢大意。
〞季底效应没有爆发，但还是要先小心为上，〞一位大型证券交易员说。
他们表示，今日缺口倒也没有太大，只是怕明天半年报最后一天，突然有新的走钱，目前仍审慎操作。
今天证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率大致与上日相似，主要在0.30-0.32%，与银行承作的公债RP利率则主要成交在0.35-0.36%，同于上日。至于短天期及一个月天期公司债附买回利率则在0.37-0.39%。
大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率大致同上日，区间主要在0.23-0.28%；与银行承做的债券附买回利率主要成交在0.35-0.37%左右。(完) (审校 张喜良)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完