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亚洲 | 2016年 6月 29日 星期三 17:06 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶因日圆走强而小跌，英国退欧冲击波犹存

“英国退欧的影响仍有很大不确定性。投资人不想在这种情况下持有大量部位，”乐天证券大宗商品分析师Satoru Yoshida称。

在利多消息方面，周三公布的日本橡胶贸易协会数据显示，6月10日止的10日内，日本生胶库存下降3.9%，至11,786吨。

“不过，除非确定没有其他欧盟国家会跟进英国，否则投资人不会真正看多像是石油及橡胶等大宗商品，”Yoshida称。

上海期交所9月期胶 下跌15元人民币，收报每吨11,250元。

新加坡商品交易所(SICOM)7月期胶 最新报每公斤134.0美分，下跌0.4美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红/蔡美珍；审校 郑茵/于春红)

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