台湾汇市：季底出口商抛汇令台币再收涨近1角，欧美股市反弹激励股汇齐扬

* 台币兑美元收升近1角突破32.35 * 欧美股市反弹激励亚洲股汇齐扬 * 季底出口商抛汇卖需仍有待去化 * 明日台币交易区间暂看32.300-32.400 路透台北6月29日 - 台币兑美元 周三随韩元再收涨近1角升破32.35。汇银人士 表示，英国决议退欧的利空逐渐钝化，受欧美股市反弹激励亚洲股汇齐扬，其中台股也上涨 近1%，加上季底出口商抛汇卖需仍待消化，利于台币短线维持区间偏升格局，进而推升台币 连两日升幅合计1.9角。 他们并指出，明日为季底前最后一个交易日料续消化出口商抛汇卖盘，且外资偏多操作 台股也使市场期待外资汇入力道有望持续，此皆支撑台币有望续强，待出口商抛汇卖需大致 去化，台币升势才会明显趋缓，转而关注后续外资动向。 “出口商对下午的价位就有点不情愿卖了，想赌一下明天。”一位大型公营银行交易员 说。 另一位民营银行交易员表示，尽管英国退欧事件的影响暂告一段落，但市场对后续退欧 进展仍有疑虑，资金仍在寻找短暂的避风港，而台股现金股息殖利率高吸引国际热钱进驻， 因此短期内外资才会持续汇入。 台湾股市 周三再收涨0.95%报8,586.56点。证券交易所今日资料显示，外资及陆 资在台股买超62.76亿台币，连两个交易日买超共计79.57亿台币。 今日台币兑美元实质价位在32.325-32.480间波动，上日区间为32.405-32.560。交易员 预估，明日台币区间在32.300-32.400。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅 度较上日稍有收敛；目前一个月美元/台币远汇 报32.230/32.260，上日收在3 2.300。 多数新兴亚洲货币周三延续涨势，因英国公投退出欧盟的直接冲击消退，且全球投资者 关注本地区债市 ；其中韩元 收涨0.5%报1,165.2，上日则在1,171.3 。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 32.343 32.435 32.325-32.480 32.480 6.97 7.89 司 元太外汇经纪公 32.342 32.432 32.326-32.418 32.400 3.025 2.25 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.060/-0.040 -0.070/-0.055 美元/台币六个月期 -0.105/-0.070 -0.110/-0.080 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜；; 审校 乔艳红)