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亚洲 | 2016年 6月 29日 星期三 17:45 BJT

台湾汇市：季底出口商抛汇令台币再收涨近1角，欧美股市反弹激励股汇齐扬

* 台币兑美元收升近1角突破32.35
    * 欧美股市反弹激励亚洲股汇齐扬
    * 季底出口商抛汇卖需仍有待去化
    * 明日台币交易区间暂看32.300-32.400

    路透台北6月29日 - 台币兑美元 周三随韩元再收涨近1角升破32.35。汇银人士
表示，英国决议退欧的利空逐渐钝化，受欧美股市反弹激励亚洲股汇齐扬，其中台股也上涨
近1%，加上季底出口商抛汇卖需仍待消化，利于台币短线维持区间偏升格局，进而推升台币
连两日升幅合计1.9角。
    
    他们并指出，明日为季底前最后一个交易日料续消化出口商抛汇卖盘，且外资偏多操作
台股也使市场期待外资汇入力道有望持续，此皆支撑台币有望续强，待出口商抛汇卖需大致
去化，台币升势才会明显趋缓，转而关注后续外资动向。
    
    “出口商对下午的价位就有点不情愿卖了，想赌一下明天。”一位大型公营银行交易员
说。
    
    另一位民营银行交易员表示，尽管英国退欧事件的影响暂告一段落，但市场对后续退欧
进展仍有疑虑，资金仍在寻找短暂的避风港，而台股现金股息殖利率高吸引国际热钱进驻，
因此短期内外资才会持续汇入。 
    
    台湾股市 周三再收涨0.95%报8,586.56点。证券交易所今日资料显示，外资及陆
资在台股买超62.76亿台币，连两个交易日买超共计79.57亿台币。 
    
    今日台币兑美元实质价位在32.325-32.480间波动，上日区间为32.405-32.560。交易员
预估，明日台币区间在32.300-32.400。
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅
度较上日稍有收敛；目前一个月美元/台币远汇 报32.230/32.260，上日收在3
2.300。
    
    多数新兴亚洲货币周三延续涨势，因英国公投退出欧盟的直接冲击消退，且全球投资者
关注本地区债市 ；其中韩元 收涨0.5%报1,165.2，上日则在1,171.3
。
       
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 16:00             台币/美   上日收盘  波动区间        开盘价    成交量   上日 
                        元                                       亿美元  
                      报价                                               
 台北外汇经纪公     32.343     32.435   32.325-32.480   32.480     6.97    7.89
 司                                                                      
 元太外汇经纪公     32.342     32.432   32.326-32.418   32.400    3.025    2.25
 司                                                                      
 
 无本金交割远期外汇(N        最新报价         上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期        -0.060/-0.040          -0.070/-0.055
 美元/台币六个月期        -0.105/-0.070          -0.110/-0.080
 (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司            
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价         

 (记者 詹静宜；; 审校 乔艳红)

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