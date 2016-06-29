版本:
中国
亚洲 | 2016年 6月 29日 星期三 17:43 BJT

香港个股：碧桂园内地附属公司发行购房尾款ABS，本金总额逾62亿元人民币

路透香港6月29日 - 中国房地产商--碧桂园 周三宣布，通过旗下两家内地全资附属公司发行购房尾款应收账的资产支持证券（ABS），总发行本金额逾62亿元人民币。

公司的声明称，其中增城市碧桂园物业发展有限公司发行的本金额为48亿，银华财富资本管理（北京）有限公司为发行的管理人。资产支持证券的两年期优先A级份额、优先B级份额及优先C级份额发行利率及发行额度分别为4.5%和人民币40.5亿元、5.65%和2亿元、5.8%和2亿元；资产支持证券的两年期次级份额发行额度为3.5亿元，无固定利率，其收益为优先A级、优先B级及优先C级分派后的剩余部分。

此外，碧桂园另一家全资附属公司福建省碧桂园房地产开发有限公司作为发行人，发行本金额14.11亿元的资产支持证券，平安证券为发行的管理人。资产支持证券的一年期优先A级份额和两年期优先A级份额发行利率分别为4.5%和5.0%，发行额度分别为3.9亿和5.4亿元；资产支持证券的两年期优先B级份额发行利率为6.0%，发行额度为4.1亿元；两年期次级份额发行额度为7,100万元，无固定利率，其收益为优先A1级、优先A2级及优先B级分派后的剩余部分。

碧桂园表示，上述发行所得款项将用作集团日常营运资金用途。

该股今天收低0.94%，报3.17港元。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here)(here) (记者 梁慧仪; 审校 乔艳红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐