香港个股：碧桂园内地附属公司发行购房尾款ABS，本金总额逾62亿元人民币

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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路透香港6月29日 - 中国房地产商--碧桂园 周三宣布，通过旗下两家内地全资附属公司发行购房尾款应收账的资产支持证券（ABS），总发行本金额逾62亿元人民币。
公司的声明称，其中增城市碧桂园物业发展有限公司发行的本金额为48亿，银华财富资本管理（北京）有限公司为发行的管理人。资产支持证券的两年期优先A级份额、优先B级份额及优先C级份额发行利率及发行额度分别为4.5%和人民币40.5亿元、5.65%和2亿元、5.8%和2亿元；资产支持证券的两年期次级份额发行额度为3.5亿元，无固定利率，其收益为优先A级、优先B级及优先C级分派后的剩余部分。
此外，碧桂园另一家全资附属公司福建省碧桂园房地产开发有限公司作为发行人，发行本金额14.11亿元的资产支持证券，平安证券为发行的管理人。资产支持证券的一年期优先A级份额和两年期优先A级份额发行利率分别为4.5%和5.0%，发行额度分别为3.9亿和5.4亿元；资产支持证券的两年期优先B级份额发行利率为6.0%，发行额度为4.1亿元；两年期次级份额发行额度为7,100万元，无固定利率，其收益为优先A1级、优先A2级及优先B级分派后的剩余部分。
碧桂园表示，上述发行所得款项将用作集团日常营运资金用途。
该股今天收低0.94%，报3.17港元。（完）
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完