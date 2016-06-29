香港个股：碧桂园内地附属公司发行购房尾款ABS，本金总额逾62亿元人民币

公司的声明称，其中增城市碧桂园物业发展有限公司发行的本金额为48亿，银华财富资本管理（北京）有限公司为发行的管理人。资产支持证券的两年期优先A级份额、优先B级份额及优先C级份额发行利率及发行额度分别为4.5%和人民币40.5亿元、5.65%和2亿元、5.8%和2亿元；资产支持证券的两年期次级份额发行额度为3.5亿元，无固定利率，其收益为优先A级、优先B级及优先C级分派后的剩余部分。