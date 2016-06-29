企业并购：台湾玉山银行拟再收购柬埔寨UCB银行25%股权，金额0.39亿美元

路透台北6月29日 - 台湾中型金控--玉山金控 周三称，旗下银行拟再收购柬埔寨联合商业银行(Union Commercial Bank)的25%股权，总投资金额约3,993万美元，加计原已持有的75%股权，该行将取得其UCB百分百股权及经营。

玉山银行新闻稿并指出，该交易尚需经双方主管机关核准后才能正式生效。

玉山银行表示，看好东协（东盟）市场长期发展，进而想取得UCB 100%股权；该行自2013年以来投资UCB 75%股权，UCB在存、放款规模及分行家数上，均达到两倍成长，截至今年4月，UCB总资产达到6.4亿美元的规模。