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亚洲 | 2016年 6月 29日 星期三 17:48 BJT

企业并购：台湾玉山银行拟再收购柬埔寨UCB银行25%股权，金额0.39亿美元

路透台北6月29日 - 台湾中型金控--玉山金控 周三称，旗下银行拟再收购柬埔寨联合商业银行(Union Commercial Bank)的25%股权，总投资金额约3,993万美元，加计原已持有的75%股权，该行将取得其UCB百分百股权及经营。

玉山银行新闻稿并指出，该交易尚需经双方主管机关核准后才能正式生效。 　　

玉山银行表示，看好东协（东盟）市场长期发展，进而想取得UCB 100%股权；该行自2013年以来投资UCB 75%股权，UCB在存、放款规模及分行家数上，均达到两倍成长，截至今年4月，UCB总资产达到6.4亿美元的规模。

今年以来玉山银行已完成中国子行、澳洲雪梨分行的设立，同时正积极进行缅甸仰光分行的筹建。未来也规划海外扩点至日本及印尼，整体亚洲布局更加完整。(完) (记者 詹静宜； 审校 乔艳红)

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