企业并购：台湾玉山银行拟再收购柬埔寨UCB银行25%股权，金额0.39亿美元

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北6月29日 - 台湾中型金控--玉山金控 周三称，旗下银行拟再收购柬埔寨联合商业银行(Union Commercial Bank)的25%股权，总投资金额约3,993万美元，加计原已持有的75%股权，该行将取得其UCB百分百股权及经营。
玉山银行新闻稿并指出，该交易尚需经双方主管机关核准后才能正式生效。
玉山银行表示，看好东协（东盟）市场长期发展，进而想取得UCB 100%股权；该行自2013年以来投资UCB 75%股权，UCB在存、放款规模及分行家数上，均达到两倍成长，截至今年4月，UCB总资产达到6.4亿美元的规模。
今年以来玉山银行已完成中国子行、澳洲雪梨分行的设立，同时正积极进行缅甸仰光分行的筹建。未来也规划海外扩点至日本及印尼，整体亚洲布局更加完整。(完) (记者 詹静宜； 审校 乔艳红)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完