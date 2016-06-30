修正-路透基点：荣工工程委托第一银行为其67亿台币项目融资--TRLPC

(“荣民工程”已改名为“荣工工程”，故调整)

路透香港6月29日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，荣工工程股份有限公司已委托第一银行为其67亿台币(2.07亿美元)的九年期项目(专案)融资，以支持新北市的三莺线建设。

一位消息人士称，该笔贷款料将于7月中进入一般联贷阶段。这是荣工工程睽违联贷市场六年后首度回归。

新北市政府捷运工程局已与一跨国团队签订统包合同，设计并承建三莺线。总部位于台湾的荣工工程将管理这一建设项目。这个长达14.29公里的三莺线包括12个新站和一个车库。工程将于2016年下半年开工，计划2023年竣工。

荣工工程是政府支持建设项目的主要参与者，其业务涵盖公路、水库、机场到发电厂。(完)