修正-路透基点：荣工工程委托第一银行为其67亿台币项目融资--TRLPC

全球金市：黄金升至11月以来最高，特朗普言论引发政治不确定性
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
(“荣民工程”已改名为“荣工工程”，故调整)
路透香港6月29日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，荣工工程股份有限公司已委托第一银行为其67亿台币(2.07亿美元)的九年期项目(专案)融资，以支持新北市的三莺线建设。
一位消息人士称，该笔贷款料将于7月中进入一般联贷阶段。这是荣工工程睽违联贷市场六年后首度回归。
新北市政府捷运工程局已与一跨国团队签订统包合同，设计并承建三莺线。总部位于台湾的荣工工程将管理这一建设项目。这个长达14.29公里的三莺线包括12个新站和一个车库。工程将于2016年下半年开工，计划2023年竣工。
荣工工程是政府支持建设项目的主要参与者，其业务涵盖公路、水库、机场到发电厂。(完)
(编译 于春红; 审校 张明钧)
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