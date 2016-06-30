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亚洲 | 2016年 6月 30日 星期四 08:00 BJT

重温稿-台湾货币市场：短率仍持稳，供需渐平衡料能平稳应对月底效应

* 短率仍持稳，供需渐平衡
    * 上日央行虽提高冲销但无碍平稳宽裕
    * 短票与债券附买回利率也稳于区间

     记者 高洁如
    路透台北6月29日 - 台湾银行间拆款利率周三仍大致平稳。资金调度人员指出，市场资
金转为平稳，市况比起先前安静许多，目前看来月底前市况应能平稳宽裕。
    
    多家金融机构资调人士均表示，虽然大型银行今日并不供给资金予拆款市场，但需求情
况倒也还好，供需大致平稳。
    
    〞月内需求很弱，大家钱都算得差不多了，〞一位中型银行交易员说。
    
    他们表示，今日市况平稳，拆借利率大致没有变化，而需求则平稳许多。明日因是月底
最后一日，但没有遇到假日，不必再累积其他天期的积数，因此估计市况会更单纯。
              
 本地时间18:01                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      32.343                     32.435    
 台湾加权股价指数<.TWII         8,586.56                  8,505.51    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.200%                    0.201%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.200-0.250%              0.200-0.260%  
   --一周拆款利率区间           0.200-0.380%              0.200-0.375%
   --两周拆款利率区间           0.330-0.385%              0.210-0.380%
   

    **短票利率平稳**
    
    短票方面，一大型票券商交易员称，今日缺口小，尽管大型银行都没有入场供给资金，
但倒也不至于缺钱，调度上还算顺畅。
    
    交易员表示，上日央行增加冲销力道，多收了银行申购的三种天期每日例行的定存单，
但今日市况还能比先前平稳，即可知央行应已掌握最新市况，短期内资金应朝向平稳宽裕。
    
    〞央行昨天多冲销了300多亿，他们对市场应该是了若指掌，〞一位大型票券商交易员
说。
      
    今日大型票券商与银行间承作短票利率则主要在0.35-0.37%，约同上日。    
     
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率0.372%，区间为0.36-0.38%，成
交量60.94亿台币；前日加权平均利率为0.364%，区间为0.29-0.40%，成交量118.86亿。
    
    台湾央行周三发行3,950.5亿台币定存单，相较今日定期存单到期金额3,488亿台币，存
单发行余额增462.5亿。周四到期定存单金额为3,112.5亿台币，周五为1,488亿。    
    
    拆款中心资料 显示，周三超额准备为627亿台币，累计超额准备1兆2,229亿台币
、加计前期1%的超额准备为1兆3,343亿台币。
    
       
    **RP利率持平**

    债券附买回(RP)市场方面，资调人士指出，资金多缺不一，有投信缺钱，但银行和寿险
还是有不少资金，目前季底紧缩效应尚未见到，不过各方仍未敢大意。
    
    〞季底效应没有爆发，但还是要先小心为上，〞一位大型证券交易员说。
    
    他们表示，今日缺口倒也没有太大，只是怕明天半年报最后一天，突然有新的走钱，目
前仍审慎操作。 
    
    今天证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率大致与上日相似，主要在0.30-0.32%，
与银行承作的公债RP利率则主要成交在0.35-0.36%，同于上日。至于短天期及一个月天期公
司债附买回利率则在0.37-0.39%。
    
    大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率大致同上日，区间主要在0.23-0.28%
；与银行承做的债券附买回利率主要成交在0.35-0.37%左右。(完)    

 (审校 张喜良)

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