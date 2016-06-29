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亚洲 | 2016年 6月 29日 星期三 19:06 BJT

东南亚股市：上涨且印尼股市为近一年高位，因英国公投退欧影响消退

涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   360.95     4.86   +1.36   +8.45   332.82
    新加坡                     2792.73    36.20   +1.31   -3.12  2882.73
    马来西亚                  1642.21     8.17   +0.50   -2.97  1692.51
    泰国                      1442.66     5.24   +0.36  +12.01  1288.02
    印尼                      4980.11    97.93   +2.01   +8.43  4593.01
    菲律宾                     7798.53   131.84   +1.72  +12.18  6952.08
    越南                        630.12     7.92   +1.27   +8.82   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
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    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 王洋 审校 郑茵)

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