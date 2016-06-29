马来西亚期市：棕榈油期货跌至七个月低点，因马币走强且基本面低迷

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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路透吉隆坡6月29日 - 马来西亚棕榈油期货周三跌至七个月低点，受基本面疲弱和马币走强的打击。
6月初起棕榈油便一直处于下行趋势，连续三周收低，本月迄今累计跌幅为9.2%。
交易员预测未来几个月棕榈油产量将出现季节性增加，且6月出口下降，助推库存上升，这是棕榈油一直下滑的原因。
指标9月棕榈油期货 收跌2.3%至每吨2,323马币(575美元)。盘中曾一度跌至2,317马币，为2015年12月2日来最低。
成交量为59,150口。
“棕榈油因马币的坚挺和供需态势而下跌，”吉隆坡的一位交易员说，“除非发生大变化扭转形势，否则棕榈油将继续下滑。”
周三傍晚马币兑美元上涨0.9%至4.0330。
6月马来西亚棕榈油出口预计低于前月，随着斋月即将结束将维持缓慢态势，并一直持续到10月份的排灯节。
芝加哥期货交易所(CBOT)12月豆油 下跌0.6%，大连商品交易所9月豆油 小跌0.1%。(完)
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(编译 王洋; 审校 郑茵)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完