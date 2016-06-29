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亚洲 | 2016年 6月 29日 星期三 19:18 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货跌至七个月低点，因马币走强且基本面低迷

路透吉隆坡6月29日 - 马来西亚棕榈油期货周三跌至七个月低点，受基本面疲弱和马币走强的打击。

6月初起棕榈油便一直处于下行趋势，连续三周收低，本月迄今累计跌幅为9.2%。

交易员预测未来几个月棕榈油产量将出现季节性增加，且6月出口下降，助推库存上升，这是棕榈油一直下滑的原因。

指标9月棕榈油期货 收跌2.3%至每吨2,323马币(575美元)。盘中曾一度跌至2,317马币，为2015年12月2日来最低。

成交量为59,150口。

“棕榈油因马币的坚挺和供需态势而下跌，”吉隆坡的一位交易员说，“除非发生大变化扭转形势，否则棕榈油将继续下滑。”

周三傍晚马币兑美元上涨0.9%至4.0330。

6月马来西亚棕榈油出口预计低于前月，随着斋月即将结束将维持缓慢态势，并一直持续到10月份的排灯节。

芝加哥期货交易所(CBOT)12月豆油 下跌0.6%，大连商品交易所9月豆油 小跌0.1%。(完)

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(编译 王洋; 审校 郑茵)

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