国际油市：新加坡燃料油市场普遍走强，受供应收紧因素提振

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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路透新加坡6月29日 - 新加坡燃料油市场周三走坚，近月跨月价差、近月燃料油裂解价差以及实货市场现货贴水均升至数周高位，交易员称，这是因为近期供应收紧。
期货市场上，7月/8月较新加坡报价的正价差缩窄至每吨0.75美元，较昨日收盘上升1美元，本周以来升1.5美元。
目前近月跨月正价差为5月5日以来最窄。
随着6月交易临近尾声，洲际交易所(ICE)燃料油期货交投活跃。
“8月/9月(跨月)价差走强并转为逆价差，”新加坡一交易员说，“牛市的时候也没有见过这样的情况。”
交易员称，在新加坡实货交易普氏窗口时间在0930GMT关闭前，ICE 7月/8月期差交易成交量为42.5万吨，8月/9月为66万吨。
同样，近月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差 周三连续第12个交易日上升，触及2月18日以来高位每吨5.07美元。
“尽管原油价格近期走势波动，但裂解价差仍然十分强劲。”另一位新加坡交易员说。
实货市场强烈买兴令现货380-cst燃料油较新加坡报价的贴水缩窄至每吨1.11美元，为5月11日以来最窄。
行业消息人士称，380-cst燃料油买需大大超过卖兴，在普氏窗口交易结束时买卖比为13比1。
周三没有关于普氏窗口380-cst燃料油现货交易成交的报告。
行业消息人士称，阿布扎比国家石油公司(ADNOC)售予三个不同买家共计四批燃料油船货，交货时间在7月。
韩国炼厂GS-Caltex购买两批中硫燃料油船货，共计9万吨，沙特阿美旗下贸易公司Saudi Aramco Products Trading Company(ATC)购买第三批4.5万吨中硫燃料油船货。所有中硫燃料油价格均较普氏海湾燃料油平均报价每吨贴水10-15美元。
消息人士称，第四批船货为5万吨低硫燃料油，买家为维多，价格不详。
新加坡现货市场上报告有一笔现货交易达成。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 郑茵 审校 王洋)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完