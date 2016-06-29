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亚洲 | 2016年 6月 29日 星期三 20:27 BJT

国际油市：新加坡燃料油市场普遍走强，受供应收紧因素提振

路透新加坡6月29日 - 新加坡燃料油市场周三走坚，近月跨月价差、近月燃料油裂解价差以及实货市场现货贴水均升至数周高位，交易员称，这是因为近期供应收紧。

期货市场上，7月/8月较新加坡报价的正价差缩窄至每吨0.75美元，较昨日收盘上升1美元，本周以来升1.5美元。

目前近月跨月正价差为5月5日以来最窄。

随着6月交易临近尾声，洲际交易所(ICE)燃料油期货交投活跃。

“8月/9月(跨月)价差走强并转为逆价差，”新加坡一交易员说，“牛市的时候也没有见过这样的情况。”

交易员称，在新加坡实货交易普氏窗口时间在0930GMT关闭前，ICE 7月/8月期差交易成交量为42.5万吨，8月/9月为66万吨。

同样，近月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差 周三连续第12个交易日上升，触及2月18日以来高位每吨5.07美元。

“尽管原油价格近期走势波动，但裂解价差仍然十分强劲。”另一位新加坡交易员说。

实货市场强烈买兴令现货380-cst燃料油较新加坡报价的贴水缩窄至每吨1.11美元，为5月11日以来最窄。

行业消息人士称，380-cst燃料油买需大大超过卖兴，在普氏窗口交易结束时买卖比为13比1。

周三没有关于普氏窗口380-cst燃料油现货交易成交的报告。

行业消息人士称，阿布扎比国家石油公司(ADNOC)售予三个不同买家共计四批燃料油船货，交货时间在7月。

韩国炼厂GS-Caltex购买两批中硫燃料油船货，共计9万吨，沙特阿美旗下贸易公司Saudi Aramco Products Trading Company(ATC)购买第三批4.5万吨中硫燃料油船货。所有中硫燃料油价格均较普氏海湾燃料油平均报价每吨贴水10-15美元。

消息人士称，第四批船货为5万吨低硫燃料油，买家为维多，价格不详。

新加坡现货市场上报告有一笔现货交易达成。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 郑茵 审校 王洋)

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