美国热股：一投资者集团寻求削弱特斯拉创始人的控制权，但盘初上扬逾1%

中国央行报告：经济向好有周期性因素，着力培育新动能激发经济活力
路透上海5月13日 - 中国央行2017年一季度货币政策执行报告中的专栏文章称，当前经济向好有周期性等因素的作用，经济运行中的结构性矛盾和深层次问题仍较为突出。须坚持用新常态的大逻辑研判经济形势，把困难估计得更充分一些，把风险考虑得更深入一些。
路透6月29日 - 一投资者集团周二呼吁特斯拉汽车 在董事会中新增两名独立董事，并将董事长和执行长的职权分开，因该公司出价收购SolarCity一事突显公司创始人兼CEO伊隆-马斯克(Elon Musk)在董事会的主导地位。
特斯拉股价周二收报201.79美元，周三早盘上扬1.47%，报204.76美元。(完)
(编译 郑茵 审校 母红)
路透上海5月13日 - 中国央行2017年一季度货币政策执行报告中的专栏文章称，当前经济向好有周期性等因素的作用，经济运行中的结构性矛盾和深层次问题仍较为突出。须坚持用新常态的大逻辑研判经济形势，把困难估计得更充分一些，把风险考虑得更深入一些。
路透上海5月13日 - 中国央行2017年一季度货币政策执行报告中的专栏文章称，中国央行“缩表”并不一定意味着收紧银根，由于第一季度“缩表”受季节性及财政收支等短期因素影响较大，从目前掌握的数据看，4月份央行资产负债表已重新转为“扩表”。
路透多伦多5月12日 - 加拿大主要股指周五微幅收低，加拿大最大的非银行借贷公司Home Capital Group Inc暴跌15.5%，该公司承认仍担心其是否有能力继续运营的不确定性。但自然资源股提供支撑。