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市场报道 | 2016年 6月 29日 星期三 22:14 BJT

美国热股：一投资者集团寻求削弱特斯拉创始人的控制权，但盘初上扬逾1%

路透6月29日 - 一投资者集团周二呼吁特斯拉汽车 在董事会中新增两名独立董事，并将董事长和执行长的职权分开，因该公司出价收购SolarCity一事突显公司创始人兼CEO伊隆-马斯克(Elon Musk)在董事会的主导地位。

特斯拉股价周二收报201.79美元，周三早盘上扬1.47%，报204.76美元。(完)

(编译 郑茵 审校 母红)
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