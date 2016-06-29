版本:
中国
债券 | 2016年 6月 29日 星期三 22:29 BJT

标题新闻：德国财长朔伊布勒称葡萄牙需要申请新的救助计划，并将会成功获得新的救助

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐