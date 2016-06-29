欧洲汇市：英镑受股市提振升穿1.35美元，市场关注英国退欧的政治发展

路透伦敦6月29日 - 英镑周三连续第二日上涨，受助于股市上扬和风险意愿重现，围绕退欧后英国经济成长及投资流动的担忧暂时退居次席。

尽管欧洲领导人周二要求英国迅速行动，以结束公投退欧引发的政经乱局 。但英国政治家并未急于启动退欧程序，令投资者略感安慰。

两名英国反对党国会议员开始力推第二次公投。交易员称，鉴于当前政治不确定性以及执政党保守党和反对党工党内部的领导层的争斗，投资者料将维持谨慎立场。

英镑兑美元 急升1.4%至1.3534美元，周二上涨0.8%，近期作空英镑的押注减少。鉴于英国有庞大的经常账赤字，使该国经济容易受到短期资金流动的影响，英镑通常与股市和较高风险资产的走势一致。

上周四英国公投脱欧后，英镑重挫11%，周一触及1.3122美元的31年低点，当日为英镑实施浮动汇率机制以来跌幅最大的一天。

周三英镑兑欧元 反弹，欧元跌0.8%，至0.8225英镑。

“英国公投后将发生什么事情，仍存在很大的不确定性。未来数日情况至少会有所明朗，”德国商业银行汇市分析师Thu Lan Nguyen说。

投资者对美国联邦储备理事会(FED/美联储)利率预期的改变也支撑英镑。根据CME的FedWatch，市场现在预计7月降息的可能性为5%，9月降息的可能性为11%。