南非汇市：兰特兑美元连涨第二日，因新兴市场反弹且风险意愿回升

中国央行报告：“缩表”并不一定意味收紧银根，4月已转为“扩表”
路透上海5月13日 - 中国央行2017年一季度货币政策执行报告中的专栏文章称，中国央行“缩表”并不一定意味着收紧银根，由于第一季度“缩表”受季节性及财政收支等短期因素影响较大，从目前掌握的数据看，4月份央行资产负债表已重新转为“扩表”。
路透约翰内斯堡6月29日 - 南非兰特兑美元周三上涨最多2.5%，因新兴市场从英国退欧后的跌势中反弹，且投资者对较高风险资产的需求继续回升。
在1545 GMT，兰特兑美元 上涨2.33%，至14.8300兰特，连升第二日，且收低在重要的心理关口15.00兰特以下，为四个交易日首次升穿该水准。
兰特本周迄今升幅超过4%，没有受到伊斯坦布尔主要国际机场致命袭击引发的担忧所拖累。
南非将在周四公布贸易、生产者物价指数和货币供应数据，投资者将密切关注南非经济活动的细节。南非第一季经济萎缩1.2%。
“我们仍预计较高风险的新兴市场资产可能再次遭到抛售，可能资金短期逃向安全资产，”4Cast的分析师说，“我们预计，兰特仍然脆弱，美元/兰特可能升穿15.68兰特阻力位。” (完)
路透上海5月13日 - 中国央行2017年一季度货币政策执行报告中的专栏文章称，中国央行“缩表”并不一定意味着收紧银根，由于第一季度“缩表”受季节性及财政收支等短期因素影响较大，从目前掌握的数据看，4月份央行资产负债表已重新转为“扩表”。
* 再融资操作结束后出现的低吸买盘燃点美债买兴 * CPI数据弱于预期，增加升息次数疑虑 * 美联储埃文斯称今年再升息一次也可 * 收益率从3月来的最高水平回落 路透纽约5月12日 - 美债市场周五反弹，指标公债收益率录得逾三周 最大单日跌幅，因弱于预期的消费者通胀数据减弱了对美国联邦储备理事 会(FED/美联储)是否能在今年剩下时间里再升息超过一次的预期。 本周标售的620亿美元三年、10年期和30年期公债需求平平，投资者 逢低吸纳，燃点了对美债的需求，分析师和交易员表示。 “今天发布CPI报告后，市场对通胀感到担忧，”MUFG Securities A merica美债交易负责人Thomas Roth称。 截至4月的12个月里，消费者物价指数增长2.2%，低于3月的2.4%，这 引发人们担忧，核心个人消费支出(PCE)通胀率将需要比之前预期的更长 的时间才能达到美联储2%目标。 核心PCE是美联储青睐的通胀指标，3月同比升幅为1.6%。 指标10年期美
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