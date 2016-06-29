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债券 | 2016年 6月 30日 星期四 00:50 BJT

南非汇市：兰特兑美元连涨第二日，因新兴市场反弹且风险意愿回升

路透约翰内斯堡6月29日 - 南非兰特兑美元周三上涨最多2.5%，因新兴市场从英国退欧后的跌势中反弹，且投资者对较高风险资产的需求继续回升。

在1545 GMT，兰特兑美元 上涨2.33%，至14.8300兰特，连升第二日，且收低在重要的心理关口15.00兰特以下，为四个交易日首次升穿该水准。

兰特本周迄今升幅超过4%，没有受到伊斯坦布尔主要国际机场致命袭击引发的担忧所拖累。

南非将在周四公布贸易、生产者物价指数和货币供应数据，投资者将密切关注南非经济活动的细节。南非第一季经济萎缩1.2%。

“我们仍预计较高风险的新兴市场资产可能再次遭到抛售，可能资金短期逃向安全资产，”4Cast的分析师说，“我们预计，兰特仍然脆弱，美元/兰特可能升穿15.68兰特阻力位。” (完) 　　
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