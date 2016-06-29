南非汇市：兰特兑美元连涨第二日，因新兴市场反弹且风险意愿回升

美国债市：公债价格反弹，因通胀数据弱于预期

* 再融资操作结束后出现的低吸买盘燃点美债买兴 * CPI数据弱于预期，增加升息次数疑虑 * 美联储埃文斯称今年再升息一次也可 * 收益率从3月来的最高水平回落 路透纽约5月12日 - 美债市场周五反弹，指标公债收益率录得逾三周 最大单日跌幅，因弱于预期的消费者通胀数据减弱了对美国联邦储备理事 会(FED/美联储)是否能在今年剩下时间里再升息超过一次的预期。 本周标售的620亿美元三年、10年期和30年期公债需求平平，投资者 逢低吸纳，燃点了对美债的需求，分析师和交易员表示。 “今天发布CPI报告后，市场对通胀感到担忧，”MUFG Securities A merica美债交易负责人Thomas Roth称。 截至4月的12个月里，消费者物价指数增长2.2%，低于3月的2.4%，这 引发人们担忧，核心个人消费支出(PCE)通胀率将需要比之前预期的更长 的时间才能达到美联储2%目标。 核心PCE是美联储青睐的通胀指标，3月同比升幅为1.6%。 指标10年期美