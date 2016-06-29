欧元债市：ECB追加宽松政策预期拉低法国和爱尔兰公债收益率至历史低点

路透伦敦6月29日 - 欧元区公债收益率周三全面下跌，爱尔兰、法国和荷兰10年期公债收益率触及纪录低点，因冀望欧洲央行推出更多刺激计划，以抑制英国退欧带来的拖累。

年期至10年的德债收益率已处于负值，投资者遂纷纷在其他欧元区公债中寻求收益。

惠誉周三表示，英国退欧使收益率处于负值的全球公债规模达到11.7万亿美元，长债收益率跌至负值的规模不断上升，凸显投资者寻求回报遇到的挑战。

爱尔兰10年期公债收益率 跌至纪录最低0.6%，法国 和荷兰10年期公债 收益率也跌至历史最低，分别为0.21%和0.09%。

“10年期德债收益率在负值，投资者需要在其他地方寻找收益，”Nordea固定收益分析师Jan von Gerich说。

德国10年期公债 收益率下跌0.1个基点，至负0.13%。多家银行预计10年期德债收益率将进一步下跌，因英国退欧损及经济成长和通胀预期，令欧洲央行减息的预期增强。

但一些消息人士向路透表示，市场因应英国退欧公投结果的反应较预期温和，欧洲央行对此感到宽慰，目前不急于进一步放宽货币政策。

欧洲央行总裁德拉吉周二表示，英国决定退出欧盟可能导致未来三年欧元区经济成长较先前预估累计减损约0.3-0.5个百分点。

投资者目前完全消化英国央行和欧洲央行将在年底前各减息一次的可能性。

谨慎态度和不确定性扶助缓和近期南欧公债价格的涨势。西班牙公债收益率 跌至逾一年最低水准的1.23%，尾盘下跌6.5个基点，报1.24%。