欧元债市：ECB追加宽松政策预期拉低法国和爱尔兰公债收益率至历史低点

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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路透伦敦6月29日 - 欧元区公债收益率周三全面下跌，爱尔兰、法国和荷兰10年期公债收益率触及纪录低点，因冀望欧洲央行推出更多刺激计划，以抑制英国退欧带来的拖累。
年期至10年的德债收益率已处于负值，投资者遂纷纷在其他欧元区公债中寻求收益。
惠誉周三表示，英国退欧使收益率处于负值的全球公债规模达到11.7万亿美元，长债收益率跌至负值的规模不断上升，凸显投资者寻求回报遇到的挑战。
爱尔兰10年期公债收益率 跌至纪录最低0.6%，法国 和荷兰10年期公债 收益率也跌至历史最低，分别为0.21%和0.09%。
“10年期德债收益率在负值，投资者需要在其他地方寻找收益，”Nordea固定收益分析师Jan von Gerich说。
德国10年期公债 收益率下跌0.1个基点，至负0.13%。多家银行预计10年期德债收益率将进一步下跌，因英国退欧损及经济成长和通胀预期，令欧洲央行减息的预期增强。
但一些消息人士向路透表示，市场因应英国退欧公投结果的反应较预期温和，欧洲央行对此感到宽慰，目前不急于进一步放宽货币政策。
欧洲央行总裁德拉吉周二表示，英国决定退出欧盟可能导致未来三年欧元区经济成长较先前预估累计减损约0.3-0.5个百分点。
投资者目前完全消化英国央行和欧洲央行将在年底前各减息一次的可能性。
谨慎态度和不确定性扶助缓和近期南欧公债价格的涨势。西班牙公债收益率 跌至逾一年最低水准的1.23%，尾盘下跌6.5个基点，报1.24%。
意大利10年期公债 收益率下挫3个基点，至1.29%，但高于稍早触及的近三个月低点。(完)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完