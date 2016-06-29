芝加哥期市：CBOT玉米期货下跌2.8%，因预期美国天气改善

标题新闻：俄罗斯经济部称1月通胀年率将介乎5-5.2%，1月消费者物价按月可望上升0.6-0.8%
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路透芝加哥6月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三下挫2.8%，交易商称，因部份天气预报称，本周末的降雨，将扶助中西部部份地区的玉米度过关键生长期。
市场收位接近日内低点，指标CBOT-9月玉米期货 尾盘跌穿上周低位3.78美元。
市场密切关注周四公布的美国农业部报告，预计该报告将显示，今春玉米种植面积为9,289.6万英亩，3月时预估为9,360.1万英亩.
市场预计，另一份农业部报告将显示，上周出口销售旧作玉米70-100万吨，出口销售新作玉米30-45万吨。
CBOT-7月玉米 收跌12-1/2美分，报每蒲式耳3.72-3/4美元，新作12月玉米 收低11-1/4美分，报3.83美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为412,386口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透伦敦1月16日 - 英镑周一下跌，因在英国首相特雷莎梅发表脱欧计划讲话前一日，对该国可能走向“硬脱欧”和离开单一市场的担忧升温。
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