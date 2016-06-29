《全球汇市》英镑和欧元连续第二日反弹，对英国退欧的紧张情绪缓和

* 英镑报1.3434美元，周一跌至31年低点1.3122美元

* 欧元从近期触及的三个半月低点进一步反弹

* 澳元和新西兰元上涨，市场风险意愿增强

路透纽约6月29日 - 美元兑欧元和英镑周三连续第二日下滑，因可能有获利了结，且对英国退欧的担忧缓和，带动风险意愿增强。

英镑兑美元 纽约尾盘上涨0.7%，至1.3434美元。在美国市场稍早交易中，英镑触及1.3534美元日高，较周一触及的31年低点1.3122高出超过0.04美元。英镑在周五录得现代历史上最大单日跌幅。

英国退欧公投后的两个交易日，英镑累计下跌超过0.17美元。

“有获利了结的因素，”德意志银行驻纽约外汇策略部门全球主管Alan Ruskin说，他指的是交易商在作空英镑和欧元后买回这两种货币。“英镑只是回调，我认为，英镑从对退欧公投结果的最初和最负面的反应中反弹，”他说。

欧元 尾盘上涨0.4%，至1.1105美元，从周五触及三个半月低点1.0909美元进一步反弹。分析师表示，预计在英国退出欧盟前，欧洲决策者将进行旷日持久的协商，交易商因而感到释怀。

美元指数 尾盘跌0.5%，至95.764，周一触及逾三个半月高位96.705。

澳元和新西兰元等较高风险的商品相关货币走坚，澳元 尾盘涨0.7%，报0.7440美元，新西兰元 劲升1.1%，报0.7119美元。

继英国首相卡梅伦出席周二欧盟峰会后，周三除英国外的欧盟27国在布鲁塞尔举行会议，讨论如何应对英国退欧。

英国没有启动里斯本条约第50条正式脱欧程序的事实，也可能令交易商感到宽慰，Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner说。

分析师说，不确定性犹在，英镑有进一步下跌的空间。美元兑避险的日圆 在英国退欧公投后走低，周三尾盘仅下跌0.2%，至102.54日圆。