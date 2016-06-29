《全球汇市》英镑和欧元连续第二日反弹，对英国退欧的紧张情绪缓和

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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* 英镑报1.3434美元，周一跌至31年低点1.3122美元
* 欧元从近期触及的三个半月低点进一步反弹
* 澳元和新西兰元上涨，市场风险意愿增强
路透纽约6月29日 - 美元兑欧元和英镑周三连续第二日下滑，因可能有获利了结，且对英国退欧的担忧缓和，带动风险意愿增强。
英镑兑美元 纽约尾盘上涨0.7%，至1.3434美元。在美国市场稍早交易中，英镑触及1.3534美元日高，较周一触及的31年低点1.3122高出超过0.04美元。英镑在周五录得现代历史上最大单日跌幅。
英国退欧公投后的两个交易日，英镑累计下跌超过0.17美元。
“有获利了结的因素，”德意志银行驻纽约外汇策略部门全球主管Alan Ruskin说，他指的是交易商在作空英镑和欧元后买回这两种货币。“英镑只是回调，我认为，英镑从对退欧公投结果的最初和最负面的反应中反弹，”他说。
欧元 尾盘上涨0.4%，至1.1105美元，从周五触及三个半月低点1.0909美元进一步反弹。分析师表示，预计在英国退出欧盟前，欧洲决策者将进行旷日持久的协商，交易商因而感到释怀。
美元指数 尾盘跌0.5%，至95.764，周一触及逾三个半月高位96.705。
澳元和新西兰元等较高风险的商品相关货币走坚，澳元 尾盘涨0.7%，报0.7440美元，新西兰元 劲升1.1%，报0.7119美元。
继英国首相卡梅伦出席周二欧盟峰会后，周三除英国外的欧盟27国在布鲁塞尔举行会议，讨论如何应对英国退欧。
英国没有启动里斯本条约第50条正式脱欧程序的事实，也可能令交易商感到宽慰，Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner说。
分析师说，不确定性犹在，英镑有进一步下跌的空间。美元兑避险的日圆 在英国退欧公投后走低，周三尾盘仅下跌0.2%，至102.54日圆。
美元兑瑞郎 尾盘下滑0.2%，至0.9796瑞郎。(完)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完