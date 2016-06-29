版本:
中国
市场报道 | 2016年 6月 30日 星期四 05:24 BJT

加拿大股市：创七周最大单日升幅，因能源股上涨和投资者买回银行股

路透多伦多6月29日 - 加拿大主要股指周三录得七周来最大单日升幅，油价劲涨提振能源股，且投资者买回受英国退欧公投拖累而大跌的银行股。

加股普涨，和全球股市走势一致，投资者押注全球主要央行未来数个月将放宽货币政策。

追加刺激措施的前景支撑商品价格，它是提振资源相关的加拿大市场的主要因素。

美国原油期货收涨2.03美元，至49.88美元，此前数据显示上周美国原油库存减幅大于预期。加拿大的能源股急涨近3%。

多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收涨194.05点，或1.4%，报14,036.74点，盘中触及6月23日来最高14,057.97点。

十大类股中有九种收高，金融股升0.9%。材料股劲升1.6%，现货金 上升0.5%，在周二回落后，今日重拾英国退欧公投结果带动的涨势。(完) 　　
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐