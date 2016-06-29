加拿大股市：创七周最大单日升幅，因能源股上涨和投资者买回银行股

中国央行报告：经济向好有周期性因素，着力培育新动能激发经济活力
路透上海5月13日 - 中国央行2017年一季度货币政策执行报告中的专栏文章称，当前经济向好有周期性等因素的作用，经济运行中的结构性矛盾和深层次问题仍较为突出。须坚持用新常态的大逻辑研判经济形势，把困难估计得更充分一些，把风险考虑得更深入一些。
路透多伦多6月29日 - 加拿大主要股指周三录得七周来最大单日升幅，油价劲涨提振能源股，且投资者买回受英国退欧公投拖累而大跌的银行股。
加股普涨，和全球股市走势一致，投资者押注全球主要央行未来数个月将放宽货币政策。
追加刺激措施的前景支撑商品价格，它是提振资源相关的加拿大市场的主要因素。
美国原油期货收涨2.03美元，至49.88美元，此前数据显示上周美国原油库存减幅大于预期。加拿大的能源股急涨近3%。
多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收涨194.05点，或1.4%，报14,036.74点，盘中触及6月23日来最高14,057.97点。
十大类股中有九种收高，金融股升0.9%。材料股劲升1.6%，现货金 上升0.5%，在周二回落后，今日重拾英国退欧公投结果带动的涨势。(完)
路透上海5月13日 - 中国央行2017年一季度货币政策执行报告中的专栏文章称，当前经济向好有周期性等因素的作用，经济运行中的结构性矛盾和深层次问题仍较为突出。须坚持用新常态的大逻辑研判经济形势，把困难估计得更充分一些，把风险考虑得更深入一些。
路透上海5月13日 - 中国央行2017年一季度货币政策执行报告中的专栏文章称，中国央行“缩表”并不一定意味着收紧银根，由于第一季度“缩表”受季节性及财政收支等短期因素影响较大，从目前掌握的数据看，4月份央行资产负债表已重新转为“扩表”。
路透多伦多5月12日 - 加拿大主要股指周五微幅收低，加拿大最大的非银行借贷公司Home Capital Group Inc暴跌15.5%，该公司承认仍担心其是否有能力继续运营的不确定性。但自然资源股提供支撑。