《美国重要政经日程》--6月30日

标题新闻：俄罗斯经济部称1月通胀年率将介乎5-5.2%，1月消费者物价按月可望上升0.6-0.8%
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1230 - 劳工部发布一周初请失业金人数
1230 - 农业部公布一周出口销售数据
1400 - 房贷美(Freddie Mac)发布美国一周抵押贷款利率
1430 - 能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气库存
1500 - 财政部宣布标售四周期、三个月和六个月期国库券
1600 - 农业部公布季度谷物库存，年度种植面积
2000 - 农业部发布一周全球棉花价格
2000 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据
2030 - 美联储公布一周资产负债表 (完)
全球重要经济事件一览表
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)
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路透伦敦1月16日 - 英镑周一下跌，因在英国首相特雷莎梅发表脱欧计划讲话前一日，对该国可能走向“硬脱欧”和离开单一市场的担忧升温。
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