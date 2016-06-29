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亚洲 | 2016年 6月 30日 星期四 07:56 BJT

金砖国家：6月29日股汇市收盘纵览

路透6月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月29日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘上涨2.06%，报821.82点。

中国股市：沪综指收升至三周新高，“一路一带”板块表现活跃

中国汇市：人民币随中间价微收升结束三连跌，离岸干预引导汇价暂企稳

香港股市：终结三日连跌收高1.3%，追随全球市场反弹走势

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巴西股市：拉美股汇市连涨第二日，因央行出台刺激措施的前景盖过英国退欧的担忧。巴西指标股指Bovespa指数 收盘上涨1.99%，报51,001.909点，银行股Itaú Unibanco SA 对大盘涨幅的贡献最大。

巴西汇市：雷亚尔大涨逾2%，巴西央行未对近期涨势进行干预。雷亚尔兑美元 收报3.2365/70，上日收报3.3045/60。

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南非股市：收高，由于一些投资者寻求对冲近期的市场波动，避险需求提振黄金类股。指标Top-40指数 收盘上涨1.39%，报45,732.46点；大盘综合指数 收盘上涨1.47%，报51,890.42点。

南非汇市：兰特兑美元连涨第二日，因新兴市场反弹且风险意愿回升

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印度股市：NSE指数收高并创两周来最大单日百分比升幅，因联邦政府批准雇员加薪计划，促使汽车和零售类股上扬。BSE指数 收盘上涨0.81%，报26,740.39点；NSE指数 收盘上涨0.94%，报8,204点，创6月15日以来最大单日百分比涨幅。

印度汇市：卢比兑美元 升至近一周高位，收报67.675/67.685，上日收报67.95/67.96。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨2.87%，报931.35点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨3.31%，报483.61点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.39%，报63.85；卢布兑欧元 贬值0.11%，报71.025。(完) (编译 王兴亚；审校 白云)

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