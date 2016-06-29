金砖国家：6月29日股汇市收盘纵览

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透6月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月29日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘上涨2.06%，报821.82点。
中国股市：沪综指收升至三周新高，“一路一带”板块表现活跃
中国汇市：人民币随中间价微收升结束三连跌，离岸干预引导汇价暂企稳
香港股市：终结三日连跌收高1.3%，追随全球市场反弹走势
============================================================================
巴西股市：拉美股汇市连涨第二日，因央行出台刺激措施的前景盖过英国退欧的担忧。巴西指标股指Bovespa指数 收盘上涨1.99%，报51,001.909点，银行股Itaú Unibanco SA 对大盘涨幅的贡献最大。
巴西汇市：雷亚尔大涨逾2%，巴西央行未对近期涨势进行干预。雷亚尔兑美元 收报3.2365/70，上日收报3.3045/60。
============================================================================
南非股市：收高，由于一些投资者寻求对冲近期的市场波动，避险需求提振黄金类股。指标Top-40指数 收盘上涨1.39%，报45,732.46点；大盘综合指数 收盘上涨1.47%，报51,890.42点。
南非汇市：兰特兑美元连涨第二日，因新兴市场反弹且风险意愿回升
=========================================================================
印度股市：NSE指数收高并创两周来最大单日百分比升幅，因联邦政府批准雇员加薪计划，促使汽车和零售类股上扬。BSE指数 收盘上涨0.81%，报26,740.39点；NSE指数 收盘上涨0.94%，报8,204点，创6月15日以来最大单日百分比涨幅。
印度汇市：卢比兑美元 升至近一周高位，收报67.675/67.685，上日收报67.95/67.96。
============================================================================
俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨2.87%，报931.35点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨3.31%，报483.61点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.39%，报63.85；卢布兑欧元 贬值0.11%，报71.025。(完) (编译 王兴亚；审校 白云)
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。