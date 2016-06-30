更新版 1-EIA库存周报：美国上周原油库存降幅高于预期，汽油库存上升

(新增细节和交易员评论)

路透6月29日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布，美国原油库存上周大幅下降，汽油库存却意外大增，因炼油厂加大马力生产。

截至6月24日当周，美国原油库存 减少410万桶，连续第六周下降，也超过分析师预估降幅240万桶，以及美国石油协会(API)周二晚间公布的降幅390万桶。

EIA公布，美国原油期货 交割地库欣库存减少95.1万桶；日进口量下降99.3万桶。汽油库存 增加140万桶，路透调查中分析师预期为增加5.8万桶。东海岸汽油库存增加至纪录水平。

“原油库存降幅超过预期，但汽油库存的增加也出人意料，使基本面情况比较复杂，”Tyche Capital Advisors原油套利交易员和管理合伙人Tariq Zahir表示。

库存数据公布后原油期货价格扩大涨幅。美国原油期货 收升2.03美元，或4.2%，报每桶49.88美元，日高为50美元。布兰特原油 收涨2.03美元，或4.2%，报每桶50.61美元，盘中触及近一周高位50.74美元。

EIA数据显示，日原油加工量 增加19万桶，产能利用率 上升1.7个百分点，至93.0%。

EIA数据还显示，包括柴油和取暖油在内的馏分油库存 减少180万桶。市场预估增加1.4万桶。

EIA数据公布后，美国汽油较馏分油期货1RBc1-HOc1出现贴水，这种贴水情况很少见，是6月里第二次出现。(完) (编译 王颖；审校 张若琪)