《中国报摘》--中国证券报6月30日

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
* 头版头条:
--中国国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，原则通过《中长期铁路网规划》，以交通大动脉建设支撑经济社会升级发展；深化投融资、价格等改革，提高中央资金对中西部铁路建设投入比重，培育多元投资主体，放宽市场准入。
* 其他:
--中国国家能源局副局长李凡荣表示，为保护大气环境、有效防治雾霾，中国政府已制定行动计划，将大力提高天然气消费规模和比重。预计到2030年，天然气在中国一次能源消费中的比重将达到15%左右。
--金隅股份 公告称，公司拟以持有的水泥业务相关资产认购冀东水泥 非公开发行的A股股份，交易完成后，公司将直接持有13.91亿股冀东水泥股份, 成为其控股股东；同时，冀东水泥拟非公开发行股份募集配套资金不超过302,402.13万元人民币。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 边竞；审校 曾祥进)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。