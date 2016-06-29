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亚洲 | 2016年 6月 30日 星期四 07:55 BJT

《中国报摘》--中国证券报6月30日

* 头版头条:

--中国国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，原则通过《中长期铁路网规划》，以交通大动脉建设支撑经济社会升级发展；深化投融资、价格等改革，提高中央资金对中西部铁路建设投入比重，培育多元投资主体，放宽市场准入。

　

* 其他:

--中国国家能源局副局长李凡荣表示，为保护大气环境、有效防治雾霾，中国政府已制定行动计划，将大力提高天然气消费规模和比重。预计到2030年，天然气在中国一次能源消费中的比重将达到15%左右。

--金隅股份 公告称，公司拟以持有的水泥业务相关资产认购冀东水泥 非公开发行的A股股份，交易完成后，公司将直接持有13.91亿股冀东水泥股份, 成为其控股股东；同时，冀东水泥拟非公开发行股份募集配套资金不超过302,402.13万元人民币。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 边竞；审校 曾祥进)

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