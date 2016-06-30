《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--6月30日

路透香港6月30日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7 586港元 ) 美国股市周三连续第二日大涨，道琼工业指数 升284.96点，或1.64%，至17,694.68点，因投资者 继续逢低吸纳，消化英国退欧公投结果带来的影响。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 123.090 2.58 23085 9.550 2.14 中国铝业 7.600 -2.81 12624 2.359 -2.94 中国移动 57.270 3.23 204794 88.867 1.33 中国人寿 10.680 1.42 250095 16.572 0.81 中石油 67.380 2.29 23620 5.228 0.92 中石化 71.270 2.55 31697 5.530 1.27 汇丰控股 30.660 1.73 3814332 47.576 1.33 中电信 44.500 2.16 5615 3.453 1.25 中国联通 10.220 1.49 77347 7.929 1.40 兖州煤业 6.420 -0.93 2840 4.981 0.02 华能国际 24.610 -2.53 29131 4.773 0.71 南方航空 28.130 3.65 2020 4.365 0.81 东方航空 25.580 0.75 3822 3.969 1.52 中芯国际 4.070 2.52 3266 0.632 1.86 （完） (整理 梁慧仪)