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亚洲 | 2016年 6月 30日 星期四 08:04 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--6月30日

路透香港6月30日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7
586港元 )
    
    美国股市周三连续第二日大涨，道琼工业指数 升284.96点，或1.64%，至17,694.68点，因投资者
继续逢低吸纳，消化英国退欧公投结果带来的影响。 
    
 公司名称                ADR代码       收盘价     涨跌幅         成交量  ADR折合每   较港股溢价
                                                                         股普通股    
                                     （美元）    （%）                   (港元)      (%)
 中海油                              123.090     2.58        23085       9.550       2.14
 中国铝业                            7.600       -2.81       12624       2.359       -2.94
 中国移动                            57.270      3.23        204794      88.867      1.33
 中国人寿                            10.680      1.42        250095      16.572      0.81
 中石油                              67.380      2.29        23620       5.228       0.92
 中石化                              71.270      2.55        31697       5.530       1.27
 汇丰控股                            30.660      1.73        3814332     47.576      1.33
 中电信                              44.500      2.16        5615        3.453       1.25
 中国联通                            10.220      1.49        77347       7.929       1.40
 兖州煤业                            6.420       -0.93       2840        4.981       0.02
 华能国际                            24.610      -2.53       29131       4.773       0.71
 南方航空                            28.130      3.65        2020        4.365       0.81
 东方航空                            25.580      0.75        3822        3.969       1.52
 中芯国际                            4.070       2.52        3266        0.632       1.86
 （完）

 (整理 梁慧仪)

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