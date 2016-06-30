《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--6月30日

全球金市：黄金升至11月以来最高，特朗普言论引发政治不确定性
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
路透香港6月30日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7 586港元 ) 美国股市周三连续第二日大涨，道琼工业指数 升284.96点，或1.64%，至17,694.68点，因投资者 继续逢低吸纳，消化英国退欧公投结果带来的影响。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 123.090 2.58 23085 9.550 2.14 中国铝业 7.600 -2.81 12624 2.359 -2.94 中国移动 57.270 3.23 204794 88.867 1.33 中国人寿 10.680 1.42 250095 16.572 0.81 中石油 67.380 2.29 23620 5.228 0.92 中石化 71.270 2.55 31697 5.530 1.27 汇丰控股 30.660 1.73 3814332 47.576 1.33 中电信 44.500 2.16 5615 3.453 1.25 中国联通 10.220 1.49 77347 7.929 1.40 兖州煤业 6.420 -0.93 2840 4.981 0.02 华能国际 24.610 -2.53 29131 4.773 0.71 南方航空 28.130 3.65 2020 4.365 0.81 东方航空 25.580 0.75 3822 3.969 1.52 中芯国际 4.070 2.52 3266 0.632 1.86 （完） (整理 梁慧仪)
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
路透伦敦1月16日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡周一升至四年半高位，受巴西干旱天气忧虑提振；伦敦可可下滑，此前发布的第四季欧洲加工数据低于预期。
路透伦敦1月16日 - 期铜周一下跌，因美元走强促使部分投资者锁定获利，中美两国上周发布的乐观数据，刺激期铜在隔夜交易时段升至五周高位。