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亚洲 | 2016年 6月 30日 星期四 08:22 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--6月30日-7月7日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。
 日期   时间  国家     规模   发行细节
 6/30         意大利          标售中长期债券
 6/30         日本            标售三个月期贴现国库券
 7/4          法国            标售国库券(BTF)
 7/5          日本            标售10年期公债
 7/6          德国            标售两年期公债
 7/6          日本            标售六个月期贴现国库券
 7/7          日本            三个月贴现国库券
 7/7          日本            增强流动性标售
 7/7          法国            标售长期政府债券(OAT)
 7/7          英国            标售2026年到期公债
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 王丽鑫 审校　戴素萍)

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