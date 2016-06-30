《香港报摘》--经济日报6月30日

--特首梁振英突然炮轰领展 ，认为领展有独特社会责任，并质疑其管理层奖励条款是否与租金收入挂钩。领展随即反驳，指＂不应将社会福利及社会责任混淆＂，并强调集团没有将租金与薪酬挂钩的指标，＂我们不是地产代理＂。