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亚洲 | 2016年 6月 30日 星期四 08:24 BJT

《香港报摘》--经济日报6月30日

* 要闻版头条：

--面对英国脱欧冲击，香港政府没放慢推地步伐，下季将推七幅住宅地，涉4,760伙，创近10季度新高，半数来自市区。发展局局长陈茂波称，脱欧后楼价变化难料，会续稳定推地。

* 其他：

--特首梁振英突然炮轰领展 ，认为领展有独特社会责任，并质疑其管理层奖励条款是否与租金收入挂钩。领展随即反驳，指＂不应将社会福利及社会责任混淆＂，并强调集团没有将租金与薪酬挂钩的指标，＂我们不是地产代理＂。

--半年结在即，新股纷赶上市，八家公司今起公开招股，共集资57亿港元，连同正在招股公司，共12家新股供投资者认购。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)

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