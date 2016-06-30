《香港报摘》--经济日报6月30日

全球金市：黄金升至11月以来最高，特朗普言论引发政治不确定性
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
* 要闻版头条：
--面对英国脱欧冲击，香港政府没放慢推地步伐，下季将推七幅住宅地，涉4,760伙，创近10季度新高，半数来自市区。发展局局长陈茂波称，脱欧后楼价变化难料，会续稳定推地。
* 其他：
--特首梁振英突然炮轰领展 ，认为领展有独特社会责任，并质疑其管理层奖励条款是否与租金收入挂钩。领展随即反驳，指＂不应将社会福利及社会责任混淆＂，并强调集团没有将租金与薪酬挂钩的指标，＂我们不是地产代理＂。
--半年结在即，新股纷赶上市，八家公司今起公开招股，共集资57亿港元，连同正在招股公司，共12家新股供投资者认购。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
路透伦敦1月16日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡周一升至四年半高位，受巴西干旱天气忧虑提振；伦敦可可下滑，此前发布的第四季欧洲加工数据低于预期。
路透伦敦1月16日 - 期铜周一下跌，因美元走强促使部分投资者锁定获利，中美两国上周发布的乐观数据，刺激期铜在隔夜交易时段升至五周高位。