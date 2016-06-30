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亚洲 | 2016年 6月 30日 星期四 08:26 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息6月30日

路透上海6月30日 -

**上海证券报**

--中粮地产 周三以总价24.4亿元人民币摘得上海新场A10-1地块，楼板价35,744元/平方米，溢价率235.62%，扣除不可售部分实际楼板价达到38,266元/平方米。这意味着，这个位于上海郊环以外的住宅项目，未来保本售价可能超过6万元/平方米。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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