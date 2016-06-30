《中国报摘》--其他报纸重要消息6月30日

全球金市：黄金升至11月以来最高，特朗普言论引发政治不确定性
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
路透上海6月30日 -
**上海证券报**
--中粮地产 周三以总价24.4亿元人民币摘得上海新场A10-1地块，楼板价35,744元/平方米，溢价率235.62%，扣除不可售部分实际楼板价达到38,266元/平方米。这意味着，这个位于上海郊环以外的住宅项目，未来保本售价可能超过6万元/平方米。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
路透伦敦1月16日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡周一升至四年半高位，受巴西干旱天气忧虑提振；伦敦可可下滑，此前发布的第四季欧洲加工数据低于预期。
路透伦敦1月16日 - 期铜周一下跌，因美元走强促使部分投资者锁定获利，中美两国上周发布的乐观数据，刺激期铜在隔夜交易时段升至五周高位。