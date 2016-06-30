《香港报摘》--信报6月30日

全球金市：黄金升至11月以来最高，特朗普言论引发政治不确定性
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
* 要闻版头条：
--英国脱欧增添本港楼市前景的不明朗因素，惟港府推地力度未有手软，本财政年度第二季度（7至9月）将推出八幅住宅地，提供4,840个单位；其中来自卖地表的住宅地皮有七幅，可提供4,760伙，属于2014年1至3月以来的近10季新高。
* 其他：
--在同业业绩普遍倒退之际，大快活 截至3月底止全年盈利录得39.5%增长，达2亿港元，远胜同行。公司表示，今年4月、5月份的同店销售理想，晚市人流按年增长4%至5%，今年将继续拓展晚市送餐服务。
--中银香港 发展规划部高级经济研究员蔡永雄认为，英国决定脱欧后，不排除或有资金流入本港，惟香港仍面对包括本地经济、全球经济及脱欧等不明朗因素，料本港楼价下半年仍有下跌空间，维持今年楼价下跌一成的预测，中小型单位跌幅或较大，约10%至15%。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
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