《香港报摘》--信报6月30日

* 要闻版头条：

--英国脱欧增添本港楼市前景的不明朗因素，惟港府推地力度未有手软，本财政年度第二季度（7至9月）将推出八幅住宅地，提供4,840个单位；其中来自卖地表的住宅地皮有七幅，可提供4,760伙，属于2014年1至3月以来的近10季新高。

* 其他：

--在同业业绩普遍倒退之际，大快活 截至3月底止全年盈利录得39.5%增长，达2亿港元，远胜同行。公司表示，今年4月、5月份的同店销售理想，晚市人流按年增长4%至5%，今年将继续拓展晚市送餐服务。

--中银香港 发展规划部高级经济研究员蔡永雄认为，英国决定脱欧后，不排除或有资金流入本港，惟香港仍面对包括本地经济、全球经济及脱欧等不明朗因素，料本港楼价下半年仍有下跌空间，维持今年楼价下跌一成的预测，中小型单位跌幅或较大，约10%至15%。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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