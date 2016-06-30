《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月30日

全球金市：黄金升至11月以来最高，特朗普言论引发政治不确定性
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
*工商时报：
--用寿险资金救经济再出招。台湾立法院财委会完成保险法146条之5及168条的修正案，同意保险业投资公共建设可以派任董监事，但不得逾董监席次的三分之一，以提高保险公司投资公共建设的意愿，金管会估算，若以法规上限来看，寿险可投资金额高达2兆台币。
--IC设计龙头联发科 宣布，加入中国移动5G联合创新中心，双方针对4G往5G标准演进的过程达成多项共识与合作，包括共同促进4G标准演进及5G技术标准和基础设施的成熟、建立跨行业融合生态圈、为产品和应用创新提供平台、以及着手4G及5G的市场业务和产品创新。
*经济日报：
--行政院政委施俊吉上周召开协调会大砍台银、土银增资案，其中140亿台币国发基金有意作其他用途，立委痛批这是立法院朝野同意的预算案不能停止，两家银行业务拓展也将受阻。
--越南官方今日公布河静钢厂环保总检查结果，当地台商透露，越钢将因为〞承包商疏失〞遭越南官方罚款，但越钢可望重提高炉点火计画，最快第三季正式投产，目前形势对越钢有利。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
路透伦敦1月16日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡周一升至四年半高位，受巴西干旱天气忧虑提振；伦敦可可下滑，此前发布的第四季欧洲加工数据低于预期。
路透伦敦1月16日 - 期铜周一下跌，因美元走强促使部分投资者锁定获利，中美两国上周发布的乐观数据，刺激期铜在隔夜交易时段升至五周高位。