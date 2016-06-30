《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月30日

*工商时报：

--用寿险资金救经济再出招。台湾立法院财委会完成保险法146条之5及168条的修正案，同意保险业投资公共建设可以派任董监事，但不得逾董监席次的三分之一，以提高保险公司投资公共建设的意愿，金管会估算，若以法规上限来看，寿险可投资金额高达2兆台币。

--IC设计龙头联发科 宣布，加入中国移动5G联合创新中心，双方针对4G往5G标准演进的过程达成多项共识与合作，包括共同促进4G标准演进及5G技术标准和基础设施的成熟、建立跨行业融合生态圈、为产品和应用创新提供平台、以及着手4G及5G的市场业务和产品创新。

*经济日报：

--行政院政委施俊吉上周召开协调会大砍台银、土银增资案，其中140亿台币国发基金有意作其他用途，立委痛批这是立法院朝野同意的预算案不能停止，两家银行业务拓展也将受阻。

--越南官方今日公布河静钢厂环保总检查结果，当地台商透露，越钢将因为〞承包商疏失〞遭越南官方罚款，但越钢可望重提高炉点火计画，最快第三季正式投产，目前形势对越钢有利。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。