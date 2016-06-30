修正-中国信用债：中债增信公司将代偿13宁德SMECNII002集合票据，因发行人停产

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路透北京6月30日 - 中债信用增进投资股份有限公司周三在中国货币网发布公告称，因发行人停产，中债增信公司将履行对“福建省宁德市2013年度第二期区域集优中小企业集合票据” （13宁德SMECNII002）的信用增进责任，代偿票据本息。

路透数据显示，该期集合票据于2013年7月3日发行，总额1.3亿元人民币，票面年利率为5.75%，到期兑付日为2016年7月5日。

“13宁德SMECNII002”集合票据由福建省福安市万利漆包线有限公司和福建鑫久铝合金压铸有限公司联合发行，由中债增信公司提供全额的不可撤销的连带担保责任。

中债增信公司称，上述两家发行人目前均已停产，无法偿付本期票据本金、利息，并于6月28日分别提请中债增信公司启动信用增进程序。

该公司并表示，该票据两家发行人无法按期全额兑付本金和利息，作为本期票据的信用增进方，将严格按照相关约定履行信用增进责任。（完）

参看细节，请点击中国货币网 here (发稿 侯向明； 审校 林高丽)